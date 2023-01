Vanessa Lyon desvela la carta de amor que Carlos Calderón le regaló en Navidad: "Salvamos nuestro hogar" La carta de amor que el presentador le regaló a la madre de su hijo por Navidad es la viva prueba de que han decidido retomar su amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por si quedaban dudas sobre la posible reconciliación entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon, la carta de amor que el presentador le regaló a la madre de su hijo por Navidad es la viva prueba de que han decidido retomar su amor y dejar atrás cualquier aspereza del pasado. Fue en sus historias de Instagram que la actriz compartió con sus seguidores la hermosa postal con una dedicatoria que Calderón le regaló en Nochebuena, donde le declara su amor. "Mi amor, una Navidad más juntos, inventando tradiciones y creando memorias", comienza diciendo la dedicatoria. "Salvamos la Navidad, salvamos nuestra familia, y creímos en el amor, pero sobre todo salvamos nuestro hogar y tenemos una Navidad en casa. Te amo, Carlos", termina la nota. Historia de Instagram de Vanessa Lyon Historia de Instagram de Vanessa Lyon | Credit: Vanessa Lyon/IG En medio de su reciente salida de Despierta América y Univision, el haber rescatado a su familia puede ser el mejor antídoto para Calderón, quien ha recibido el apoyo de Lyon todo este tiempo. Fue en las pasadas Navidades que todos comenzaron a sospechar de una reconciliación entre Calderón y Lyon. Aunque ninguno de los dos ha sido explícito en cuanto a haber vuelto como pareja, lo cierto es que pasaron Nochebuena junto a su pequeño León, y también esperaron el nuevo año en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Calderón Carlos Calderón, Vanessa Lyon y su hijo | Credit: Instagram Carlos Calderón El presentador también dejó claro a finales de diciembre que los conflictos con Lyon, que una vez acapararon los titulares de la prensa, habían quedado atrás. "Quiero compartirles que, después de varios meses, hemos estado hablando de lo que pasó y, sobretodo, del camino que queremos tomar después de estos problemas que fueron de pareja y que, lamentablemente se hicieron públicos", dijo. "Nosotros vamos a trabajar en seguir sanando todo esto y como papás estamos supercomprometidos en dejarle a León una historia más bonita, la de una familia que pone en corazón por delante".

