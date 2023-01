Vanessa Lyon y Carlos Calderón viven un momento único en California: "Ha habido mucho amor" Desde California, donde se encuentran ahora mismo, la actriz ha dado a conocer un episodio muy bonito vivido como pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida vuelve a sonreír en el amor a Vanessa Lyon y Carlos Calderón, quienes atraviesan una auténtica luna de miel en su relación tras su regreso. Desde Beverly Hills, California, la actriz hizo una confesión muy emotiva sobre el momento actual que ambos están viviendo en la costa Oeste. Después de realizar su vida en Miami, lugar donde Carlos se ha estado desarrollando con gran éxito a nivel profesional, la familia ha viajado hasta el lado opuesto donde están experimentando momentos inolvidables. Para empezar, el presentador se trae algo entre manos profesionalmente que todavía no ha revelado y promete ser una gran sorpresa. En lo personal, los enamorados están experimentando algo muy nuevo para ambos que les ha unido aún más si cabe. Vanessa Lyon Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) Desde sus historias de Instagram, la feliz mamá, siempre acompañada de su inseparable León, su hijito, dio a conocer el momento tan único que viven como familia en un nuevo lugar. "Te cuento que han sido unos días super especiales porque antes yo conocía el mundo de Carlos, ahora yo le estoy presentando mi mundo, y ha sido super bonito porque ha habido mucho amor alrededor y, definitivamente, extrañaba mi ciudad", dijo con una gran emoción en su cara. Vanessa Lyon Vanessa Lyon habla de estos días con Carlos Calderón en California | Credit: IG/Vanessa Lyon "Es como que él está conociendo otra parte de mí que no conocía también y ha sido como de... Le ha gustado mucho, muy bonito", prosiguió ilusionada. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento la pareja y su pequeño siguen allí, pero todavía no han confesado la razón exacta que les ha llevado hasta esas tierras. Lo único que Carlos sí dio a conocer en una imagen es que estaba "otra vez" de regreso en un set, después de su salida de Despierta América. ¿Para qué? Eso es lo que todos desean saber y esperan que el presentador mexicano responda pronto y con buenas noticias.

