"¿Dónde está Vanessa?": echan de menos a la pareja de Carlos Calderón en las redes La actriz, quien siempre muestra partes de sus rutinas y momentos del día en sus plataformas, lleva días ausente. ¿Qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era el momento que muchos estaban esperando, y por fin llegó. Carlos Calderón aterrizaba en el plató de Hoy día para volver a encandilar a la audiencia, la cual quedó encantada de volverle a ver. Después de casi 8 meses de su salida de Despierta América dedicado en cuerpo y alma a su familia, su mujer Vanessa Lyon, y su hijo León, está de regreso en la pantalla chica, su otro gran amor. Mientras el conductor mexicano era recibido entre aplausos y el enorme cariño de la audiencia, Vanessa también ha acaparado la atención de sus seguidores, quienes la echan de menos. Vanessa Lyon; Carlos Calderón Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) Acostumbrados a verla a diario, en diferentes historias de Instagram y subiendo contenido novedoso de su día a día, de repente, han dejado de verla. La actriz y modelo no ha publicado nada en unos días y eso ha tenido algo preocupados a sus seguidores. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Dónde está Vanessa?", "¿Por qué no cuelga historias?", "¿Por qué no has publicado nada?", le han preguntado algunos. Por ahora, no ha habido respuesta. Lo que sí ha hecho Vanessa ha sido felicitar a su pareja por su apoteósico regreso a la televisión con una frase cargada de optimismo, alegría y mucho amor. "¡Esooooooooooo! NBC en otro nivel", escribió en la imagen que colgó Carlos durante su primer día en la cadena. Su ausencia en redes ha sido interrumpida para celebrar este gran regreso a la televisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Dónde está Vanessa?": echan de menos a la pareja de Carlos Calderón en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.