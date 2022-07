Abren cuenta de GoFundMe para ayudar a Vanessa Lyon quien aseguró la dejaron "sin nada" La expareja de Carlos Calderón compartió varias publicaciones en las que mostró la ayuda que está recibiendo al tener que empezar desde cero tras su separación. Unos mensajes que borró poco después de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Vanessa Lyon ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado de vivir en la casa familiar del que fuera su pareja, Carlos Calderón, a estar sin una casa propia. Aunque anunció en sus redes que ya está cerca de tener una en la que vivir con su hijo León, también confirmó que su situación económica es delicada. En sus historias de Instagram mostró la ayuda que está recibiendo por muchas personas al quedarse con una mano delante y otra atrás. "Nos dejaron sin nada", escribió en una de estas publicaciones. La mamá del bebé no disimuló estar muy triste con el régimen temporal que tienen con su hijo y que implica entregarlo a la otra parte cada dos días. Una situación que hizo que rompiera a llorar en su perfil. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: (Photo by JC Olivera/Getty Images) La situación que vive en estos momentos sin trabajo y dedicada a la crianza de su hijo podría ser tan delicada, que Vanessa incluso compartió una imagen de lo que muchas personas están haciendo para ayudarla a mantenerse mientras su vida vuelve a tomar un ritmo estable. "Ayuda para mamá soltera y bebé", lee el título de la página de GoFundMe que han abierto solo para ella y su hijo con el fin de recaudar dinero y tirar hacia adelante hasta que Vanessa consiga un trabajo y mayores ingresos económicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas fotos que unidas al video de ella llorando y otras imágenes que muestran los obsequios regalados por personas que han empatizado con su caso, han sido borrados pocas horas después de ser publicados. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: GoFundMe campaña Ya Carlos lo dijo en un mensaje en redes, nunca hablaría de la madre de su hijo. Ahora la prioridad es llegar a un acuerdo y que todo el mundo sea feliz. Sin embargo, estas declaraciones de Vanessa podrían no haber gustado. Lo cierto es que Vanessa no ha vuelto a publicar nada y mucho menos de esta índole. Su perfil de GoFundMe ha recaudado, hasta el momento de esta nota $415, de los $15000 que aspiran a lograr.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Abren cuenta de GoFundMe para ayudar a Vanessa Lyon quien aseguró la dejaron "sin nada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.