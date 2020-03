Vanessa Hudgens se disculpa por sus comentarios "insensibles" sobre el coronavirus La actriz Vanessa Hudgens ha sido duramente criticada en redes por minimizar la seriedad del coronovirus y cómo este mal ha venido cobrando vidas alrededor del mundo. Mira su disculpa aquí. By mssauceda ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Vanessa Hudgens minimizó la seriedad del coronavirus en un vídeo publicado en sus redes sociales y ahora está siendo criticada y tildada de insensible ante esta crisis de salud que actualmente azota al mundo. La tarde del martes, la ex estrella de Disney llamó una “mie**da” el tener que quedarse en casa debido a la propagación de esta contagiosa enfermedad. “Es un virus, lo entiendo, lo respeto, pero al mismo tiempo si todo mundo se contagia, la gente va a morir, lo que es terrible, pero inevitable?”, dijo a través de sus historias en Instagram. Momentos después —y tras las críticas de sus seguidores que señalaban la insensibilidad de la actriz— Hudgen retomó sus redes para explicar que sus comentarios estaban siendo tomados fuera de contexto. “Es un momento loco, loco, loco y estoy en casa encerrada y espero que eso es lo que ustedes están haciendo también”, dijo la actriz de 31 años. “No tomo esta situación a la ligera, de ninguna manera, estoy en casa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la explicación no fue suficiente para los fanáticos que continuaron despotricando contra la actriz, por lo que ésta se vio en la necesidad de emitir una disculpa pública en su cuenta de Twitter. “Me di cuenta que mis palabras fueron insensibles y para nada apropiadas para la situación en la que está nuestro país y el mundo en estos momentos”, escribió. “Esto ha sido un gran despertar al significado que tienen mis palabras ahora más que nunca. Les mando buenos deseos a todos y manténganse seguros y saludables en este momento de locura”. La disculpa fue recibida con desilusión por algunos de sus seguidores, que le han hecho saber su sentir a través de sus comentarios en redes. Hasta el momento, de acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades, existen más de siete mil casos de pacientes con coronavirus en Estados Unidos. Varias ciudades del país se encuentran en toque de queda para prevenir la propagación del virus. Advertisement

