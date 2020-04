Vanessa Hauc se confiesa emocionada ante nuevo reto Vanessa Hauc busca darle voz a las mujeres y los latinos en el nuevo espacio informativo que ahora tiene a su cargo. Además, quiere aprovechar esta crisis por el COVID-19 para que se haga conciencia sobre la importancia del medio ambiente. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras ser reconocida por su trayectoria periodística a lo largo de 24 años y con una importante labor en los temas sociales, culturales y, particularmente, ambientales, Vanessa Hauc se enfrente a un nuevo reto profesional como la nueva titular de Noticias Telemundo Fin de Semana. “Es un gran privilegio, por supuesto, siempre poder informarle a nuestra audiencia y más en épocas tan importantes como ahora [con la pandemia del coronavirus], que nos damos cuenta que la información es clave, es crítica”, mencionó Hauc a People en Español. “Me llena de orgullo ver las noticias desde la perspectiva de las mujeres, de lo que nos importa a nosotros”. RELACIONADO: Esta es la verdadera Vanessa Hauc Image zoom Con su participación, la ganadora del Emmy quiere darle voz a la mujer; pero sin descuidar tópicos de interés para la comunidad latina. También aprovechará para abordar todo lo relacionado con el medio ambiente. “Voy a asegurarme que en este espacio podamos elevar las voces de las mujeres alrededor del mundo; empoderarlas, informarlas y también inspirarlas a ser lo mejor que ellas pueden ser, y a lograr sus metas, sus sueños”, agregó. “Ahora, más que nunca, es importantísimo, es vital que nosotros los seres humanos nos concienticemos del impacto que tenemos en el planeta y que empecemos a hacer cambios para tener una relación más sostenible, que haya más armonía entre nosotros y todos los ecosistemas”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente, por la pandemia del coronavirus el ingreso de Vanessa Hauc a este espacio se adelantó, ya que estaba planeado en abril con motivo del Día de la Tierra. La periodista advierte que “esto que estamos viviendo en esta pandemia nos muestra que tan frágiles somos como humanidad” y es resultado de los descuidos hacia el planeta. Aconseja seguir las medidas de protección contra el COVID-19. “No podemos esperar que el cambio climático llegue a un punto de no retorno”, enfatizó. “Tratar de verdad, más que nunca, seguir las recomendaciones de las autoridades. Es importantísimo tomárselo muy en serio y quedarse en casa”. Advertisement

