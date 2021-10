Vanessa Guzmán será abuela A los 45 años de edad, Vanessa Guzmán debutará como abuela. Incluso, ya se sabe el sexo del bebé que viene en camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, Vanessa Guzmán ha estado en el ojo del huracán por su cambio físico. Ahora, la actriz vuelve a ser el centro de atención tras darse a conocer que, a sus 45 años, se convertirá en abuela ya que su hijo mayor, José Eduardo Rodríguez, está debutará como padre en fechas próximas, según él mismo dio a conocer con un emotivo mensaje. Incluso, reveló el sexo de su bebé. "Como la mayoría de ustedes saben, cualquier día comenzaré una de las faces más emocionantes de la vida: ¡la paternidad! Cada segundo de este viaje ha sido absolutamente increíble y estoy feliz de que sea solo el comienzo", mencionó en su cuenta privada de Instagram. "No puedo enfatizar suficiente lo emocionado que estoy de conocer a mi hermosa niña. Malorie me ha convertido en el hombre más feliz del mundo y puede que ella haya tenido mi corazón todo el tiempo, pero nena tengo que decírtelo: está a punto de haber una nueva princesa en esta ciudad". El chico, quien el pasado 30 de junio cumplió 22 años, es hijo del primer matrimonio de la protagonista de la telenovela Soltero con hijas con el actor Eduardo Rodríguez. vanessa-guzmacc81n.jpg Vanessa Guzmán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, la actriz se ha mostrado públicamente orgullosa de los logros de su hijo, no ha se pronunciado ante este anuncio, aunque veladamente lo mencionó en el texto de cumpleaños que le escribió hace unos meses. Vanessa Guzmán "Mucho que festejar este año y sé que todo será para bien en tu vida. Gracias por tan hermoso regalo", dijo Vanessa Guzmán en aquel momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Guzmán será abuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.