La actriz Vanessa Guzmán confirma la ruptura con su pareja y niega que sea por los motivos que se han dicho

Los últimos meses han sido especialmente duros para Vanessa Guzmán. La actriz perdía a su papá Don Ignacio a comienzos del año, una triste noticia que le dejó desolada. Ahora vuelve a hacer otro anuncio personal y nada agradable, su separación de su esposo Uberto Bondini, padre de su hijo. Poco dada a hablar de su vida privada en los medios ha decidido lanzar este comunicado tras las mentiras que se han ido publicando sobre su ruptura. Para cortar por lo sano, Vanessa ha sido tajante y ha expuesto por primera y última vez su versión de los hechos. "Me permito enviar este comunicado de prensa con el fin de desmentir catergóricamente las acusaciones y supuestos motivos que generaron la separación enter Uberto Bondini y yo", comienza el escrito. Entre otras cosas se había dicho que le había corrido de la casa porque vivía un auténtico infierno. Nada que ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por encima de todo quiso aclarar que la relación entre ambos es muy buena por el bien del pequeño que tienen en común, así que de situación tensa nada de nada. "Quiero dejar en claro que, en efecto, desde hace tiempo existe una separación entre Uberto y yo como pareja, sin embargo, dicha separación se ha dado siempre en medio del respeto y cariño que ambos nos tenemos, y sobre todo preocupados por la protección y el cuidado que en todo momento debemos tener por nuestro hijo pequeño", aseveró. También quiso informar de que no iba a volver a hablar del tema. "No tengo más que decir". Si ha salido a la luz pública ha sido por las difamaciones y calumnias que estaban saliendo al respecto. "Pido respeto para mi familia y mi persona", concluyó la protagonista de Soltero con hijas. "Agradezco su respeto y privacidad por el bienestar de nuestros hijos."

