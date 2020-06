"Yo sentía como una persecución y una paranoia, entonces creo que yo cambié y la gente lo tomó como ‘ya se le subió’. Pasaron muchas cosas. No me estoy justificando, lo estoy diciendo porque ahora que lo sé para mí fue mucho más fácil poderlo controlar en este proyecto", se sinceró Vanessa, quien tiene medio millón de seguidores en Instagram. "Si bien no estoy todos los días medicada es normal que de repente vuelva a pasar y hay destellos cuando hay lugares con muchísima gente, hay lugares en donde no me siento que puedo tener un poco más de control de las circunstancias en donde se empieza a desatar", compartió.

"El qué me pasó no lo puedo compartir por un código personal que asumí y que involucra a otras personas. No lo voy a hacer. Creo que lo más importante es cómo te levantas, pero sí, sí soy de esas personas que ha tocado fondo", admitió Vanessa. "No es por adicciones, no es por nada de eso, no empecemos a tejer y lo que menos quiero es que se generen ni chismes ni nada. Créanme que esto no lo puedo compartir, no lo voy a compartir y no es el momento ni me corresponde a mí tampoco el poder hacerlo", aseveró la estrella mexicana.