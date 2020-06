El mensaje de Vanessa Guzmán tras las declaraciones de Cynthia Klitbo en su contra Este fue el mensaje que compartió la actriz mexicana en sus redes sociales luego de que quien fuera su compañera de trabajo en la exitosa telenovela Atrévete a soñar la catalogara como 'el ser más despreciable con el que he trabajado'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Es el ser más despreciable con el que he trabajado. Nunca he visto a una persona así. No podíamos dirigirle [la palabra], a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella". Con estas palabras Cynthia Klitbo definió días atrás su experiencia de trabajo junto a Vanessa Guzmán en la telenovela de Televisa Atrévete a soñar, donde ambas actrices compartieron escena. "[De] esa si no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona", enfatizó Klitbo durante una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de YouTube. Image zoom Vanessa Guzmán y Cynthia Klitbo en Atrévete a soñar Mezcalent (x2) La reacción de Vanessa, quien recientemente regresó a la televisión como protagonista de la también telenovela de Televisa Soltero con hijas tras varios años ausente, no se hizo esperar. Sin mencionar lo sucedido, la actriz compartió una extensa reflexión en sus redes sociales acerca de la envidia y cómo la humanidad cada vez está más alejada entre sí por culpa de esta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños. Si es así, entonces una buena parte de la humanidad está todavía en etapa infantil. Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales… hasta en las familias, por todos lados", comenzó escribiendo la intérprete de 44 años. "El que triunfa, el que brilla, el que lo hace bien, pobre, pronto recibirá picotazos de avispas. La envidia existe en las relaciones humanas en dosis mucho más elevadas de lo que comúnmente se cree, porque es buenísima y tiene la gran habilidad para buscar ‘razones’ para disfrazarse. La envidia nunca ataca al descubierto. Hacemos sufrir y sufrimos a causa de la envidia", prosiguió. Vanessa, quien tiene cerca de 400 mil seguidores en Instagram, comentó que Dios ha dado a todos talentos distintos y en abundancia, ‘pero resulta que no es suficiente para nosotros’. "Sucede que queremos justo el talento de la que está enfrente de nosotros y nos olvidamos de reconocer los propios talentos que Dios nos ha dado", aseguró. Lejos de desearle el mal a los envidiosos, Vanessa compartió una oración en la que pide a Dios que bendiga a su prójimo ‘tanto como veo tus bendiciones en mí’.

