¡Vanessa Guzmán está en pareja! Así presentó a su nuevo novio Vanessa Guzmán sorprendió a sus seguidores con la noticia de que estaba en una relación con Carlos Martínez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Martínez y Vanessa Guzmán Carlos Martínez y Vanessa Guzmán | Credit: Carlos Martínez/Instagram Vanessa Guzmán ha vuelto a darse una nueva oportunidad en el amor. La actriz, quien ha encontrado en el fisiculturismo un estilo de vida, tiene una nueva pareja que al parecer tiene muchísimo que ver con ella. La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores con la noticia de que estaba en una relación con Carlos Martínez, a quien felicitó por su cumpleaños este 10 de mayo. "Felicidades a la persona que me ha traído amor, felicidad, y compañía", dijo Guzmán en un mensaje en el que aparece junto a su novio en varias fotografías. "Gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras, sin tu apoyo, comprensión y respeto nada sería posible.. te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que llueva felicidad en ti este día y siempre .. love you ♥️ @carlosrmaartinez 😍", añadió. Por su parte, Martínez, quien también se dedica al fisiculturismo, se mostró agradecido ante este gesto. "Qué hermosas palabras. Gracias a TI por TODO. Te amo ❤️ @vanessaguzmann". Vanessa Guzman Vanessa Guzman | Credit: Mezcalent Los seguidores de la protagonista de la telenovela Soltero con hijas enseguida le dejaron felicitaciones y sus mejores deseos por su noviazgo. "Muchas felicidades ❤️❤️❤️😘"; "que Dios los llene de bendiciones"; "te mereces toda la felicidad del mundo ❤️❤️❤️❤️👏", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque esta es la primera vez que Guzmán saca a la luz pública su relación, Martínez ya había compartido varias fotos en su Instagram junto a la actriz, donde se les ve muy enamorados. El pasado 14 de febrero, le agradeció por su existencia. "No hay suficientes palabras para agradecerte, TE AMO❤️".

