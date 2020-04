Vanessa Guzmán muestra el antes y el después de su cuerpo. ¡Menuda transformación! La protagonista de Soltero con hijas ha compartido una fotografía que muestra el drástico cambio que ha tenido en los últimos siete años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Quién la ha visto y quién la ve! Vanessa Guzmán es de esos ejemplos de motivación que inspira a querer estar mejor, por dentro y por fuera. La actriz ha compartido unas impactantes fotografías que muestran la increíble transformación que ha tenido su cuerpo en los últimos siete años. Las ganas de sentirse y verse bien le impulsaron a elegir un camino donde el deporte y la comida sana eran la prioridad. El resultado salta a la vista. El cambio ha sido tan positivo que ha querido hacer partícipe a la gente de que querer es poder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de dos imágenes, una del 2013 y otra de este año, la protagonista de Soltero con hijas mostraba el giro que había dado a su vida. Atrás quedó su figura delgada de brazos finos para dar paso a un cuerpo casi de culturista. Vanessa se lo toma en serio y no lo hace por vanidad, sino por salud, aunque reconoce que practicar con pesas y hacer ejercicio físico le encanta por todo lo que le aporta física pero también mentalmente. La actriz de 42 años ha abierto un nuevo perfil en Instagram dedicado exclusivamente a esa faceta suya de entrenamiento donde enseña cómo son sus rutinas con pesas y resto de máquinas. En sus publicaciones explica qué hace, define el ejercicio y especifica cuántas repeticiones realiza. Al deporte es necesario acompañarle con una dieta equilibrada y saludable para que los resultados sean más eficaces y visibles, una cosa va ligada a la otra. Aunque para algunos Vanessa se veía mejor antes, menos musculosa y más menuda, para otros este cambio supone una gran motivación y empuje para animarse a dar el salto que necesitan. Advertisement

