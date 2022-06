Vanessa Guzmán logró nuevo triunfo en el físicoculturismo La actriz Vanessa Guzmán demuestra que es exitosa en todo lo que se propone y así lo demostró. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Vanessa Guzmán se ha tomado una pausa de la actuación para dedicarse al fisicoculturismo; el cual, a decir de la actriz, le ayudó a combatir los problemas emocionales que padecía; incluso, le ha brindado otra serie de satisfacciones. Por ello, la protagonista de la telenovela Soltero con hijas no dudó en dar a conocer un nuevo triunfo en esta disciplina, durante una competencia en Texas, Estados Unidos. "Así culmina mi más reciente presentación en Dallas. Logré posicionarme dentro del TOP 10, obteniendo el noveno lugar, la competencia y organización estuvieron increíble y ¡todas las participantes geniales!", mencionó Guzmán en su cuenta de Instagram. "Primeramente agradecer a mi patrocinador oficial y por hacer posible este viaje y show, sin su su apoyo ¡no hubiese sido posible! Estaré eternamente agradecida en incluirme en su equipo profesional". La deportista, quien acompañó el extenso mensaje con imágenes y un video de su participación en esta contienda, aprovechó para agradecer el apoyo recibido. "Gracias a mi coach Óscar D. por el trabajo de tantos meses, por el aprendizaje y ¡¡ambos seguimos creyendo en el proceso!! ¡Vamos con todo para lo que se viene! A mí posing coach, Sandra Grajales. ¡A seguir adelante! ¡Gracias!", continuó. Vanessa Guzman Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Ana Leguina en el melodrama Infames, además de ofrecer "infinitas gracias" a sus patrocinadores por "confiar en mí y en el ¡¡compromiso que adquieren!!", anunció que ya tiene fecha y lugar para su próxima contienda deportiva. También hizo mención especial para los otros competidores. "Nos vemos en la siguiente competencia, ¡¡¡ya tenemos fecha y misión!!!", dijo. "Un agradecimiento especial por tener el honor de que atletas profesionales se fijen en mi carrera y compartirme sus conocimientos, Natalia Soltero y Eli Fernández", concluyó. Estos reconocimientos que, según ha dicho Vanessa Guzmán, le han dejado mucho a nivel personal, retrasen su regreso a la actuación; solo el tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Guzmán logró nuevo triunfo en el físicoculturismo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.