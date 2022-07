Vanessa Guzmán es hospitalizada de urgencia: "Desde arriba están cuidándome" La actriz mexicana se encontraba en El Paso, Texas, cuando sufrió un gran susto que le llevó derecho al centro médico donde la atendieron de emergencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de sus fuertes entrenamientos para seguir compitiendo como fisicoculturista, Vanessa Guzmán sufrió un gran susto de salud que la llevó directamente a la cama de un hospital. Por medio de sus redes sociales, la actriz mexicana contó con lujo de detalles lo que le pasó y qué terminó con ella ingresada de urgencia. Desde la habitación del hospital, ya más tranquila, la protagonista de Soltero con hijas compartió el suceso que pudo haber tenido consecuencias mucho peores pero que, afortunadamente, está bajo control. Vanessa Guzmán Vanessa Guzmán | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación. Acá en el video les explico con más detalles, muchas gracias por sus mensajes quienes ya sabían, se les agradece infinitamente", lee el mensaje junto a este video informativo. Agradeció que en ese coche solo iba ella y no su hijo, quien se encuentra sano y salvo en casa. También se siente muy contenta de que este percance se haya quedado solo en un susto y que pueda seguir con su equipo y sus entrenamientos habituales. Sus fans le mandaron sus mejores deseos tras enterarse de lo sucedido, unas palabras que también le han ayudado a sentirse mucho mejor. "Toda la luz del mundo", "Te recuperarás pronto", "Eres fuerte y vas a salir de esta", "Ánimo guerrera, la mejor energía", le escribieron tan solo algunos. Aunque todavía con el shock presente, todo fue menos de lo que pudo llegar a ser y ahora toca recuperarse para seguir dándolo todo.

Vanessa Guzmán es hospitalizada de urgencia: "Desde arriba están cuidándome"

