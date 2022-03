Vanessa Guzmán habla de sus conflictos con otros actores: "Era encerrarte para ponerte a llorar" Los rumores sobre una mala actitud por parte de Vanessa Guzmán con sus colegas ha sido una constante; ahora, la actriz explica las razones que la llevaron a mantener distancia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, algunos actores han revelado su experiencia negativa al trabajar con Vanessa Guzmán; incluso, se ha mencionado que socializaba poco y tenía cambios de humor constantes que ocasionaron roces. Ahora, la protagonista de la telenovela Soltero con hijos habla por primera vez de la razón que la llevaron a mantenerse hermética con sus colegas durante proyectos de trabajo y se trata de un fuerte problema mental. "Mi problema de ansiedad, que desarrollé en algún proyecto, me generó una retracción completa a nivel social. No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho y yo lo único que vivía era una paranoia interna", explicó Guzmán al programa estadounidense El gordo y la flaca (Univisión) "En grabaciones, en escenas grandes, llaméense bodas, fiestas, en donde participan muchos extras, donde estábamos todo el elenco. De repente el sentir todo eso obviamente desataba esa ansiedad, esa temblorina de no saber por qué esa falta de respiración". Como se ha mencionado, esta actitud ocasionó una serie de críticas en contra de la actriz, quien tenía que cumplir con su trabajo, al tiempo que cumplía con sus responsabilidades profesionales. eye_psts191025_028.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, independientemente de los medicamentos, hay una retracción", explicó. "Lo primero que haces es casi salir corriendo, esconderte en tu camerino, no salir ni convivir y no socializar porque a veces era encerrarte para ponerte a llorar sin saber por qué estás llorando. Y de repente era: 'ay, esta ya está llorando otra vez', y empiezan a juzgar y criticar". Además de la ayuda profesional, Vanessa Guzmán encontró en el ejercicio una forma de controlar su afección mental y ahora, se dedica al fisiculturismo, donde ha ganado algunas preseas. "La primera vez que entré al gimnasio, yo temblaba por dentro. Trataba de estar tranquila, sonreír y demás, pero sí con una agitación", concluyó.

