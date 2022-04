Vanessa Guzmán habla de los conflictos que la llevaron a encontrar paz en el fisiculturismo

Cuando Vanessa Guzmán se dedicada de lleno a la actuación, se aseguró que era tenía actitudes que hacían difícil la convivencia; incluso, hay actores que la señalan como mala compañera de trabajo. De hecho, la protagonista de la telenovela Infames ha reconocido que atravesó por complicadas situaciones emocionales que la llevaron a tener una conducta considerada antisocial. Ahora, la exreina de belleza comparte los problemas que padecía y la llevaron a encontrar en el fisiculturismo una forma de sobrellevarlos.

"Esa es una situación que difícilmente compartiré públicamente porque es algo muy privado, es algo que solamente compete a un núcleo familiar. Pero, definitivamente, la vida me hizo tocar un fondo donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas situaciones, y es por eso que decido darme esta pausa, actoralmente hablando, y me alejo completamente para dedicárselo en cuerpo y alma a mis hijos, y también para mí", relató Guzmán al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Fue una decisión personal, por algo que tenía que vivir, un tiempo que le tenía que dedicar a mi familia y parte de todo eso me ayudó a desfogar todo a través del ejercicio".

Gracias a sus experiencias que incluyeron "haber vivido esa retracción personal", la llevaron a trabajar en sí misma. "Dije 'algo está pasando en mí, no soy quien era. Ni estoy teniendo lo que sé que puedo dar. Necesito pisar este fondo', que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, porque pueden especular, pero ahí es cuando te das cuenta que eres un ser humano. Es cuando rompo esa barrera de 'soy famosa, todo lo puedo, todo lo sé, el éxito, la fama y me mareo'", reconoció. "Volví a ser ese ser humano, vulnerable, frágil, quebrantable [con lágrimas en los ojos]. Y no te queda más que levantarte y reinventarte, y luchar en el día a día en ser alguien diferente, y no ser alguien del montón; por ser un ejemplo para mis hijos, que vean que se pueden buscar nuevos ideales".

En ese proceso descubrió el gusto hacia esta disciplina que desarrolló posteriormente hasta niveles profesionales. "El fisiculturismo siempre me gustó. Regresando del último proyecto [la telenovela Soltero con hijas], hace dos años, ya me pongo en contacto definitivo con este entrenador". Así logró una preparación profesional que la ha llevado a ganar competencias. "Todo lo que he vivi, todo lo que involucre los últimos 15 años de mi vida, todo ha influido para bien porque hasta de lo malo he de sacar algo positivo; hoy lo que vivo es lo positivo. Me enorgullezco de lo que estoy haciendo", confesó .

"Cuando no estaba diagnosticada, cuando padecía ataques de pánico, ataques de ansiedad es una retracción social porque no sabes como enfrentarte porque no sabes como caminar, como ir y ver entre la multitud", continuó. "Si hubo cambios y hay que reconocerlo, son trastornos mentales, y hay que abrirlo y decirlo como es. En eso me he convertido, en ser una persona que comparte y dice las cosas como son, y no generan tanta polémica".