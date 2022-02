Vanessa Guzmán enciende las redes al mostrar su musculatura en diminuto bikini La impactante figura de Vanessa Guzmán se ha convertido en motivo de admiración y también de controversia. Ahora, causó impacto al mostrarla casi por completo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Vanessa Guzmán se ha mantenido alejada de la actuación para dedicarse al fisicoculturismo y si bien, recientemente, se convirtió en abuela, muestra un cuerpo de infarto. De hecho, ahora es concursante habitual de esta disciplinada donde ha obtenido diversos premios. Ahora, la también modelo decidió dar a conocer un video donde realiza pasarela con un diminuto bikini y tacones altos, al tiempo que realiza diversas poses que utiliza en algunas de sus competencias. "Gracias por este bikini de práctica; mis check-ins con mi coach o mis sesiones de posing ¡son mucho más fáciles!", escribió Guzmán para acompañar el mencionado audiovisual. "Si quieres puedes". Como una persona le hizo mención de los zapatos, la protagonista de la telenovela Soltero con hijas no dudó en responderle. "Jajaja, indispensable para mis check ins. La gente piensa que [los zapatos de tacón alto se usan] por gusto, es parte de enviar las fotos semanales y al ¡¡coach!!", aclaró. eye_psts191025_028.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros cibernautas no dudaron en pronunciarse ante la ejercitada figura de la exreina de belleza. "¡Estás impresionante! ¡Felicidades por esa disciplina mujer!"; "¡¡¡¡Woooow!!!! ¡Cada día te admiro más mi Vane!"; "¡¡¡Tremendo cuerpazo!!! Vi una entrevista que te hicieron y tu historia es muy inspiradora"; "Te voy a mandar mi panza para que la dejes como tu abdomen. Pura disciplina y amor propio. ¡Felicidades!", y "Orgullo total y toda mi admiración en todos los sentidos Vane. Nosotros solo competimos con nosotros mismos, pero tú eres una de mis inspiraciones para lograr mi meta y aunque me cuesta ahí voy, y disfrutó el proceso", fueron otros comentarios. Vanessa Guzmán ha mencionado que practicar fisicoculturismo se ha convertido en su forma de vida y está muy feliz de dedicarse a ello.

