Vanessa Guzmán debuta como abuela: "¡¡¡Indescriptible emoción, amor, sentimientos que nunca había vivido!!!" Tener en sus brazos a su primera nieta ha resultado una situación muy especial y un gran motivo de felicidad para Vanessa Guzmán y así lo dio a conocer públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, a los 45 años, Vanessa Guzmán se convirtió en abuela, debido a que su hijo mayor, José Eduardo Rodríguez, y su nuera, Malorie Lyne, debutaron como padres de una nena. Fue la propia actriz la encargada de dar a conocer esta noticia y lo hizo con un conmovedor mensaje. "Ha sido un día muy especial", escribió Guzmán en su cuenta de Instagram. "A pesar de que el día de Acción de Gracias' representa algo totalmente diferente a lo que festejamos, muchos lo utilizamos simplemente para agradecerle a Dios y a la vida lo que vivimos a lo largo de un año". La protagonista de la telenovela Soltero con hijas, no pudo ocultar su felicidad ante este momento tan especial y agradeció a los padres de la nena por darle esta alegría. "Mis lágrimas de felicidad son tan inmensas por tantos cambios tan radicales de vida; así como, ¡¡¡esta indescriptible emoción, amor, sentimientos que nunca había vivido por un ser!!! Recibirte mi hermosa (bebé) ha sido el regalo más hermoso para cerrar este año", agregó. vanessa-guzmacc81n.jpg Vanessa Guzmán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo describir el amor y gratitud al cielo por tan bella bendición", comentó. "Gracias José y Malorie, gracias a ustedes soy la abuela más bendecida y dichosa por tu presencia 'mi princesa'". La también fisiculturista publicó el texto al pie de una imagen de la nenita y otra de ella cargando en brazos a su nietecita. "Que Dios ilumine su camino, y ustedes siempre agradecidos por este hermoso regalo que la vida les dió. Que sus angelitos desde el cielo siempre la protejan. Los amo", concluyó.

