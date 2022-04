Vanessa Guzmán se defiende de las críticas a los cambios en su rostro: "Están muy pendientes de mí" Los señalamientos contra Vanessa Guzmán tras convertirse en una fisicoculturista profesional no han cesado; ante ello, la actriz no dudó en hacer frente a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos años, Vanessa Guzmán encontró en el fisiculturismo la mejor forma de combatir sus problemas emocionales y que le ocasionaron conflictos laborales. Esta disciplina le atrajo tanto, que ahora compite a nivel profesional y se ha hecho acreedora de diversos premios. Este tipo de fuerte entrenamiento le ha traído importantes y evidentes cambios, no solo en su cuerpo, también en su rostro; lo cual, se ha convertido en motivo de críticas para la actriz a quien han señalado de practicarse arreglos estéticos. Ante ello, la protagonista de la telenovela Soltero con hijas decidió enfrentar a sus detractores. "El resultado de un entrenamiento de alto rendimiento (término que aplica sólo para gente que compite) conlleva a el exceso de pérdida de grasa, con fines de competencia que bien llevado a cabo te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo y ¡¡todo cambia!! Sí, hasta las facciones", advirtió Guzmán en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Para todos aquellos que critican, opinan o se justifican pero al final están muy pendientes de mí, a ese término se le conoce como 'skull face' y es más evidente durante 'peak week', como dije". Acompañó el texto con diversas imágenes, en una se logra ver el resultado de su arduo proceso de entrenamiento; en las otras, se le aprecia realizando diversas rutinas de ejercicio y los resultados en su figura. eye_psts191025_028.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sólo los atletas de alto rendimiento lo logran", continuó. "Quién opine lo contrario desconoce completamente el proceso competitivo, y ¡jamás verá los mismos resultados! ¡¡Claro al menos que tengan mucho relleno de ácido hialurónico!! Que evidentemente ¡¡no tengo!!. No al abuso de opinión". Su comentario generó una serie de halagos por parte de los usuarios tales como "fregona", "espectacular", "mis respetos", entre otros. También hubo quienes dejaron claro que los rellenos no funcionan cuando se realizan entrenamientos de este tipo. Vanessa Guzmán deja atrás las críticas y continúa realizando con esmero esta disciplina que le ha traído nuevas satisfacciones personales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Guzmán se defiende de las críticas a los cambios en su rostro: "Están muy pendientes de mí"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.