Conoce al atlético hijo mayor de Vanessa Guzmán La actriz mexicana es madre de un guapo joven de 20 años fruto de su fallida historia de amor con el actor Eduardo Rodríguez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Guzmán regresó recientemente a la televisión tras varios años ausente como protagonista de la telenovela de Televisa Soltero con hijas, pero si su nombre lleva varios días acaparando titulares no es precisamente por su trabajo en este melodrama que encabezó junto a Gabriel Soto sino por haber sido tachada de mala compañera por Cynthia Klitbo, con quien compartió créditos en la exitosa historia infantil Atrévete a soñar. Una acusación que la reconocida intérprete mexicana no tardó en atribuir a un ataque de envidia de Klitbo. Al margen de esta polémica que no empaña su exitoso currículum como actriz, Vanessa está centrada actualmente en su faceta de madre ahora que nuevamente se encuentra alejada de los foros de grabación tras haber concluido meses atrás su participación en Soltero con hijas. Lo que mucha gente no sabe es que Guzmán tiene un hijo mayor de edad fruto de su fallida historia de amor con el actor mexicano Eduardo Rodríguez, quien ha participado en exitosas telenovelas como Corazón valiente, Amar de nuevo y Rubí, entre otras. Image zoom Eduardo Rodríguez y Vanessa Guzmán Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nombre es José Eduardo y estudia en Estados Unidos. El atlético joven mide casi 2 metros de altura y juega fútbol americano. Vanessa, que tiene un segundo hijo fruto de su relación con el también actor Uberto Bondoni, está muy orgullosa de ver el hombre en el que se ha convertido su primogénito. "Desde que naciste me siento bendecida, gracias por llegar a mi vida. Estoy muy orgullosa de ti", fueron las palabras que le dedicó en su último cumpleaños la orgullosa mamá. José Eduardo heredó de sus padres la afición por el deporte y el gimnasio, como prueban las diferentes imágenes que han compartido en las redes sociales.

