Vanessa Claudio se ausenta de su programa tras ser hospitalizada de urgencia Recién aterrizada en su nueva casa TV Azteca donde acaba de reincorporarse al programa Al extremo, la conductora no pudo más y tuvo que ser llevada de emergencia tras un fuerte susto de salud. Así es el estado actual de la bella puertorriqueña. Después de un 2021 de lo más ajetreado en cuanto a trabajo, finalmente Vanessa Claudio está de regreso a la que por mucho tiempo fue su casa televisiva: TV Azteca. La conductora está al frente del programa Al extremo en el que le han recibido con los brazos abiertos. Muy a su pesar, este viernes tuvo que ausentarse del show tras ser ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir una fuerte indisposición. Era la propia modelo quien lo anunciaba en sus redes con una foto desde el centro médico. "¡Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome! Igual sintonicen y nos vemos el lunes", agregó. Vanessa Claudio Credit: Telemundo La noticia dejó a sus seguidores de lo más preocupados e insistieron en saber cómo se encontraba este sábado. Mucho más recuperada, la que fuera colaboradora de Suelta la sopa les respondió encantada sobre su estado. "Gracias a todos por sus mensajes. Ya me encuentro mucho mejor gracias a todos los medicamentos por vena y a todos los doctores que me atendieron, así que a recuperarse", prosiguió todavía visiblemente afectada. La presentadora de 38 años descansa ya en casa para estar llena de energía y darlo todo este lunes en su programa con el que ha regresado al país donde tanto tiempo ha vivido y feliz ha sido, México. Después de una temporada en Turquía presentando el reality El poder del amor, Vanessa decidió renunciar al show para retomar su carrera al otro lado del océano. Así lo confirmó en el programa En Contacto, en Ecuador. "Hay situaciones que analicé, pensé y definitivamente quiero tomar esta decisión... Eternamente agradecida con la experiencia", anunció a finales de año entusiasmada con su regreso. Aunque el año arrancó con este pequeño susto, Vanessa está más que lista para seguir dándolo todo en el mercado latinoamericano y a ese público que la quiere tanto. ¡Bienvenida y toda la fuerza!

