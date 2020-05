Los bikinazos más calientes de Vanessa Claudio, la conductora de Suelta la sopa Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Vanessa Claudio La puertorriqueña ha dado mucho de qué hablar con sus desacuerdos con su compañera de programa Carolina Sandoval, pero también sus bikinazos han sido tema de conversación. ¡Mira sus fotos más calientes! Empezar galería Nueva conductora Claudio se unió al equipo de Suelta la Sopa a principios de año y se las ha tenido más de una vez con su compañera Carolina Sandoval, quien una vez le dijo: "Bonita eres, pero vas a tener que usar la cabeza un poquito más". 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Encendido las redes La también modelo suele compartir fotos que demuestran su buen estado físico. 2 de 12 Applications Ver Todo En todos los colores Es obvio que se mantiene en forma la puertorriqueña. 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Al estilo de Baywatch ¿Estaría en una audición para un remake de la popular serie? 4 de 12 Applications Ver Todo Al lado de la piscina La piscina es otro lugar excelente para lucir bañador en las redes. 5 de 12 Applications Ver Todo Todos los ángulos Por si alguien se preguntaba cómo era la parte trasera del bañador. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mar adentro A falta de playa o piscina, el yate es otro excelente escenario para retratarse al sol. 7 de 12 Applications Ver Todo La chica de rojo La presentadora lució un sexy bikini rojo para mostrar cuánto le gusta disfrutar de las olas. 8 de 12 Applications Ver Todo Para su cumpleaños Con esta imagen quiso hacerle un regalo a sus seguidores. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selfie candente Para que no digan que lo suyo no es natural, con esta foto demostró que no necesita un entourage para tomarse un buen selfie. 10 de 12 Applications Ver Todo Brillando en las redes En esta sesión de fotos combinó sus uñas con su bikini. 11 de 12 Applications Ver Todo En la arena Una nueva demostración que es una chica de sol, agua y arena. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

