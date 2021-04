Vanessa Bryant y su hija Natalia son estrellas de campaña de Bulgari por el día de las madres Natalia Bryant dice que su madre Vanessa es la "persona más fuerte" que conoce. Mira las fotos de su nueva campaña con la reconocida marca Bulgari. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant y su hija Natalia Bryant lucen radiantes en la nueva campaña de Bulgari del día de las madres. La viuda de la estrella del baloncesto Kobe Bryant y la hija de ambos aparecen junto a la actriz Melanie Griffith y Stella Banderas —su hija con el actor Antonio Banderas— en un video celebrando a las madres en su día. Vanessa y Natalia cuentan lo unidas que son en una campaña de video grabada para Bulgari y Vogue titulada "El legado de una madre". Esta campaña habla de cómo madres e hijas famosas "se inspiran, motivan y empoderan unas a otras", detalla un comunicado. En el video, Natalia, de 18 años dice: "La gente tal vez no recuerde lo que tú hiciste o lo que tú dijiste, pero recordarán como tú los hiciste sentir. Esa es la lección que he llevado conmigo durante toda mi vida". La joven le dice a su madre: "Tú eres la persona más fuerte que yo he conocido". La joven añade: "Nos conectamos a otro nivel y creo que eso es raro en las relaciones entre madre e hija". Vanessa, emocionada, le responde: "Me hubiese gustado tener a alguien como tú a mi lado cuando yo estaba creciendo". Vanessa también es madre de Capri, de 22 meses, y Bianka de 4 años, y perdió a su hija Gianna en el accidente de helicóptero en el que también murió su esposo en el 2020. "Tú no solamente eres una hija increíble, también eres una amiga increíble", le dice Vanessa a su hija mayor, detalla Vogue. "Eres la estrella del norte para todos tus amigos. Pase lo que pase, siempre estás ahí y siempre pueden confiar en ti y contar contigo". Natalia and Vanessa Bryant for Bulgari x Vogue DO NOT REUSE Natalia y Vanessa Bryant para Bulgari x Vogue | Credit: Cortesía de BVLGARI En el video, Natalia le dice a su mamá: "Tú siempre buscas el lado positivo de cada situación". La joven añade: "Tú siempre estás ahí, yo diría que tú eres como el sol, siempre estás brillando con esa sonrisa tan bella". La estudiante universitaria agradece el apoyo incondicional de su madre. "Tú siempre has sido mi roca mi vida entera. Eso realmente lo atesoro". La joven le contó a Vogue sobre su madre: "A través de los años, ella me enseñó a tener confianza en mí misma y que la belleza viene de adentro primero". La hija mayor de Kobe Bryant dice que su madre le enseñó la importancia de tener una buena moral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia and Vanessa Bryant for Bulgari x Vogue DO NOT REUSE Natalia y Vanessa Bryant para Bulgari x Vogue | Credit: Cortesía de BVLGARI En el video, la madre e hija lucen despampanantes joyas de Bulgari. En febrero Natalia Bryant firmó un contrato con IMG Models y confesó en un comunicado que la moda siempre le había interesado. "Desde que tengo uso de razón he querido modelar. Tengo mucho que aprender pero siento que esta es una gran oportunidad para que yo aprenda y pueda expresarme mi creatividad", añadió.

Share options

Close Login

View image Vanessa Bryant y su hija Natalia son estrellas de campaña de Bulgari por el día de las madres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.