¡Vanessa Bryant y su hija Natalia echan el candado a sus redes!

Vanessa Bryant ha vuelto a establecer como privada su cuenta de instagram este mes de junio. Así también lo hizo su hija, Natalia Bryant. Desde que Kobe Bryant y su hija Gianna fallecieron el pasado mes de enero,la esposa y la primogénita del ídolo mundial del baloncesto se encontraron con un aluvión de seguidores llegando a tener en la actualidad la primera más de 14 millones, mientras que Natalia alcanzó el millón. Se desconocen los motivos por los que ambas decidieron volver a poner el candado en sus cuentas, algo que también hizo la viuda de Kobe a finales de enero tras el accidente aéreo que sesgó las vidas de Kobe y Gigi, seguramente desbordada en aquellos momentos por las innumerables muestras de afecto en uno de los duelos más difíciles que puede enfrentar un ser humano, perder al amor de su vida y a una de sus hijas de repente. También quitó entonces la opción de añadir comentarios. Image zoom Vanessa Bryant IG Después de un tiempo, Vanessa Bryant se sintió con fuerza para volver a las redes compartiendo esta foto que nos rompió el corazón con un largo mensaje de agradecimiento. Image zoom IG Vanessa Bryant "Mis niñas y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado apoyo y amor durante este terrible momento. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina pérdida de mi adorado esposo, Kobe, el asombroso padre de nuestros hijas y mi bella y dulce Gianna, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, y una hermana increíble para Natalia, Bianka y Capri. También estamos devastados por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente", dijo a corazón abierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom "No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan amados. Fuimos tan increíblemente bendecidos de tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotros para siempre. Fueron nuestras bendiciones hermosas que nos fueron quitadas demasiado pronto. No estoy segura de lo que nuestras vidas serán más allá de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellos. Pero nos despertamos todos los días, tratando de seguir porque Kobe y nuestra bebé, Gigi, brillan para iluminar el camino. Nuestro amor por ellos es interminable e inconmensurable. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros, para siempre. Gracias por compartir con nosotros su alegría, su dolor y su apoyo con nosotros. Le pedimos que nos otorguen el respeto y la privacidad que necesitaremos para navegar esta nueva realidad", concluyó. Un año definitivamente muy complicado para la familia Bryant, que además está peleando varias demandas con motivo del siniestro.

