¡Vanessa Bryant vuelve a conmover con la foto de su hija Natalia! No puedes perderte cómo la hija adolescente de Kobe quiso tener presentes a su papá y a su hermana, recientemente fallecidos, el día de su fiesta de Winter Formal. ¡La conmovedora foto con la que Vanessa vuelve a sacarnos las lágrimas! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace apenas un mes que el mundo recibió la tremenda e inesperada noticia de que Kobe Bryant, el legendario jugador de los Lakers, había fallecido junto a su hija en un terrible accidente aéreo. Un hecho demoledor para Vanessa Bryant, la esposa del mito, quién perdió de golpe no solo al amor de su vida, también a una de sus niñas fruto del matrimonio, su querida Gigi. Image zoom La entereza de Vanessa Bryant quedó más que demostrada cuando acudió al grandioso homenaje organizado en nombre de Kobe, en el que acompañada por los grandes amigos de la pareja, muchos de ellos celebridades, y miles de fans, pasará a la historia con uno de los momentos más conmovedores de la historia del baloncesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Pese a los terribles días que deben atormentar a la viuda de Kobe Bryant, Vanessa sabe que tiene otras tres hijas que también sufren los efectos devastadores del accidente: la pérdida de su hermana y su papá. Y que la vida sigue…. Hoy lo demostró, seguramente sacando fuerzas de donde no las hay, para celebrar el Winter Formal de su hija Natalia, una clásica fiesta de las escuelas de Estados Unidos que celebran en invierno. “❤️ mis bebés. Natalia. #winterformal”, escribió bajo la tierna foto. En ella, puede apreciarse una instantánea en la que Vanessa capta la belleza de su hija adolescente, quien posa con una gran sonrisa frente a uno de los numerosos murales que adornan las paredes de la ciudad de Los Ángeles. Vestida con un encantador vestido azul de lunares blancos, seguramente Natalia quiso tener este recuerdo en un día tan especial en el que ni su papá ni su hermana estarían junto a ella. Advertisement

