¿Vanessa Bryant lanzará nueva marca de vinos Mamba? Vanessa Bryant, la viuda de la estrella del baloncesto Kobe Bryant, inició el papeleo para registrar la marca "Mamba Vinos" ¿Lanzará una bebida alcóholica? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como parte de su esfuerzo por preservar el legado de su fallecido esposo Kobe Bryant, Vanessa Bryant podría lanzar su propia marca de vinos. Según reporta TMZ, la viuda de la estrella del baloncesto está en proceso de registrar la marca "Mamba Vino". Según reportes, Vanessa Bryant sometió documentos el 5 de noviembre para registrar las frases "Mamba Vino," "Mamba Vino 2024," "Mamba Vino 8," y "Mamba Vino 24", entre otras. ¿Podría lanzar una nueva bebida alcohólica? Se ha reportado que Vanessa también ha registrado las marcas 'Mamba' (el apodo del baloncelista) y 'Mambacita', como llamaban a su hija Gigi, quien falleció junto a su padre en un trágico accidente de helicóptero en California en el 2020. Vanessa estaría por lanzar en mayo del 2021 la línea de ropa deportiva Mambacita en honor a su hija, quien cumpliría 15 años en esta fecha, reporta el diario Los Angeles Times. Vanessa Bryant Credit: (Donato Sardella/Getty Images for EIF) Todas las nuevas frases que está en proceso de registrar contienen la palabra "vino", uno de los apodos de Kobe Bryant, a quien le llamaban así sus fanáticos porque pensaban que "como el buen vino" sus habilidades como jugador mejoraban con el paso del tiempo. También hacen tributo a los números que usó la estrella de los Lakers en sus camisetas deportivas: el 8 y el 24. Otros atletas como Drew Bledsoe, Yao Ming, Jeff Gordon, Wayne Gretzky, y Terrell Owens ya han debutado en el negocio de los vinos. La familia Bryant podría seguir sus pasos. ¡Brindemos por eso!

