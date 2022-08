Vanessa Bryant rompe en llanto mientras testifica por la filtración de las fotos del accidente de Kobe Vanessa Bryant rompió en llanto en el estrado mientras describía la angustia que sintió después de enterarse de que las autoridades había filtrado imágenes del trágico accidente que costó la vida a su hija y a su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant se derrumbó al subir al estrado este viernes cuando recordó el momento tan angustioso en el que se enteró por primera vez de que los socorristas estaban compartiendo imágenes del terrible accidente de helicóptero donde su esposo, Kobe Bryant y su hija, Gigi Bryant, perdieron la vida en enero de 2020. Durante su declaración ante el juez, la viuda del famoso jugador de la NBA lloraba tanto que hasta su cuerpo temblaba y su respiración se cortaba. Ella dijo que cuando leyó en un artículo del periódico Los Angeles Times que las fotos estaban circulando, salió corriendo de su casa para que sus otras tres hijas no la vieran llorar, según recoge New York Post. "Sentí que quería correr por la calle y gritar. No puedo escapar de mi cuerpo ni de lo que siento", la mamá de Natalia, Capri y Bianka dijo a la corte. "No quiero ver fotografías del accidente, prefiero recordarlos tal y como eran", añadió muy emocionada. Bryant subió al estrado como parte de la demanda millonaria que ha interpuesto al condado de Los Ángeles por invasión de la privacidad después de que los rescatistas supuestamente se pasaran imágenes de los restos destrozados del helicóptero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esperaba que tuvieran más compasión y respeto. Mi esposo y mi hija merecían dignidad", dijo Vanessa, entre lágrimas. Agarrando un pañuelo, Bryant testificó que cualquiera que fotografiara el cuerpo de su hija estaba "aprovechándose del hecho de que su papá no podía protegerla porque estaba en la morgue". Y aseguró que estaba dispuesta a pasar de nuevo por este traumático momento por la memoria de su esposo y su hija: "Estoy dispuesta a pasar por el infierno y regresar por mi esposo y mi hija", dijo. El testimonio de Vanessa ha tenido lugar durante el octavo día de este juicio y se la ha podido ver vestida completamente de negro y con gafas de sol mientras era acompañada de sus abogados. En días anteriores, el ayudante del Sheriff, Mike Russell, admitió bajo juramento que envió las imágenes que Vanessa cita a un colega mientras jugaban al videojuego Call of Duty. Mientras tanto, el bombero Tony Imbrenda negó en otro momento de dicho juicio haber enseñado las espantosas imágenes a los invitados a una gala menos de un mes después del fatal accidente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Bryant rompe en llanto mientras testifica por la filtración de las fotos del accidente de Kobe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.