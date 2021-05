Vanessa Bryant rinde tributo a su fallecida hija en el día que cumpliría 15 años A través de un conmovedor mensaje y una foto inolvidable de madre e hija, la viuda de Kobe Bryant se dirigió a Gianna. "¡Te extraño cada día!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado 1 de mayo es un día muy especial para la familia Bryant, tan feliz como triste. Así lo manifestaba Vanessa Bryant a través de un mensaje lleno de amor y dolor a la vez en sus redes sociales. Su hija Gianna, fallecida en un terrible accidente de helicóptero junto a su padre Kobe Bryant, estaría cumpliendo 15 años. Desde primera hora de la mañana, su progenitora la ha tenido más presente que nunca para dedicarle unas palabras. Así se dirigía a su Mambacita, como amorosamente la llamaban sus seres queridos. "Querida GIanna, ¡feliz 15 cumpleaños! ¡Te amo y te echo de menos cada día! Ojalá estuvieras con nosotros. No hay palabras para expresar cómo te extraño. ¡Te amo Mambacita!", escribía en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Vanessa, su tía Sharia Washington, hermana de Kobe, también felicitó a su sobrina compartiendo imágenes y momentos inolvidables de la adolescente y deportista que perdía la vida en enero del 2020. En honor a la joven y por su 15 cumpleaños, Vanessa, también madre de Natalia, Bianka y Capri, ha lanzado una línea de ropa deportiva cuyos beneficios irán destinados a la ONG Mamba & Mambacita Sports Foundation, creada para ayudar a jóvenes mujeres y crear igualdad de condiciones en el mundo del deporte. Una colección que recoge los colores, la alegría y el sentir de la joven quien siempre dio ejemplo de fuerza y superación. Esta organización es un sueño que su esposo siempre anheló y que finalmente Vanessa ha podido hacer realidad tras su fallecimiento. El recuerdo de su esposo y su hija sigue vivo en su corazón y estos objetivos cumplidos. ¡Muchas felicidades allá donde estés, Gianna!

