Vanessa Bryant revela sus nuevos tatuajes en honor a Kobe y Gigi La viuda del basquetbolista le rindió tributo a su esposo e hija realizándose dos tatuajes. Mira el video y el mensaje que les dedicó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant, la esposa de la desaparecida estrella de la NBA, Kobe Bryant, reveló a través de un video en sus redes sociales dos tatuajes que se hizo para honrar su memoria y la de su hija Gigi, quienes fallecieron a principios de año. Bryant colgó un video en su cuenta de Instagram en el que agradeció al artista que le dibujó los dos tatuajes, Nikko Hurtado. El que está ubicado en su muñeca es en honor a su hija, el que se hizo en su cuello y hombro está dedicado al deportista. “Mi agradecimiento a Nikki Hurtado por venir y ayudarme a transferir el dulce mensaje de mi Gigi”, escribió la viuda del jugador de los Lakers sobre el tatuaje que se hizo el pasado mes de febrero, según reportó TMZ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro clip, Bryant también dijo que quería plasmar en su piel un “dulce” mensaje del basquetbolista, a quien llamó su "boo”, pero no reveló el texto del tatuaje. Luego de que Bryant compartiera el video, las reacciones no se hicieron esperar. Entre algunas de las personas que comentaron en su post: Khloe Kardashian. "Tan especialmente hermoso", le escribió la estrella de telerrealidad. Varias personas cercanas al desaparecido deportista —entre ellos LeBron James y Anthony Davis— también se hicieron tatuajes para rendirle homenaje a su amigo y compañero de cancha. No hay fecha significativa en el calendario de su hoy viuda que esta no los recuerde. En el que hubiera sido el día de graduación de Gigi, su mamá le dedicó este emotivo mensaje: “¡Felicidades por tu graduación de octavo grado, Gigi! Te amo por siempre y para siempre. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá”.

