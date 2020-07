Vanessa Bryant encuentra regalo de su esposo: un vestido que Carrie Bradshaw usó en Sex and the City La viuda del desparecido basquetbolista dedicó un conmovedor mensaje a su esposo e hija a casi medio año del trágico accidente aéreo en el que ambos perdieron la vida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La viuda del desaparecido jugador de baloncesto Kobe Bryant, Vanessa Bryant, recordó uno de los regalos que le hizo su esposo antes de morir: un vestido que utilizó la actriz Sarah Jessica Parker en su rol de Carrie Bradshaw en el episodio final de la exitosa serie de televisión Sex and the City. Casi medio año después del trágico accidente aéreo en el cual su esposo e hija Gianna perdieron la vida, Bryant compartió un mensaje a través de sus redes sociales expresando lo mucho que extraña a su “boo-boo” y a su pequeña. "Te amo, mi bebé @kobebryant. Encontré este hermoso vestido que Kob me regaló hace mucho tiempo. No voy a mentir, me emocioné", escribió Bryant en su cuenta de Instagram al revelar la fotografía de la pieza con la cual se topó sin buscarla. "Era tan romántico. Todavía me muestra que me ama desde el cielo. Te amo para siempre, boo-boo", concluyó en el primer mensaje. Image zoom Vanessa Bryant / Instagram; HBO En otra publicación, ella añadió: "Cuando el Sr. Big recuperó a Carrie. París. Extrañando a mi boo-boo y a mi dulce niña”. La viuda del legendario basquetbolista también se mostró agradecida de haber encontrado el vestido que le trajo tantos gratos recuerdos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Bryant cuelga fotos de los regalos que le hizo el padre de sus hijas antes de morir. En su más reciente cumpleaños, el 5 de mayo, ella abrió la última carta que le dejó su esposo y la compartió con sus seguidores en redes. "Eso es hermoso V. Hoy es tu día. Te celebramos. Te amamos. Te respaldamos para siempre. Feliz, feliz cumpleaños", fueron las dulces palabras que el atleta le dedicó, mensaje que acompañó con una imagen de un ángel sosteniendo a su hoy viuda.

Close Share options

Close View image Vanessa Bryant encuentra regalo de su esposo: un vestido que Carrie Bradshaw usó en Sex and the City

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.