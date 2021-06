Vanessa Bryant obsequia tremendo regalo sorpresa a la hermana de Kobe: ¡no se lo creía! La viuda y Sharia Washington mantienen una estrecha relación aún después de la muerte del deportista y su hija Gianna Gigi Bryant. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La relación entre Vanessa Bryant y la hermana del fallecido basquetbolista Kobe Bryant, parece ir más allá que la de simples cuñadas. La joven Sharia Washington se ha convertido en la mejor amiga de Vanessa y a sido un apoyo primordial para la viuda y sus sobrinas Natalia, Bianka y Capri, a más de un año de la muerte de su querido hermano. Por ello, Vanessa no dudó en recompensar su cariño con tremendo regalo sorpresa. Este jueves, Vanessa reveló un bien guardado secreto mejor y le hizo entrega de su nuevo vehículo: ¡un auto Tesla último modelo! "¡Sorpresa Sharia!, ¡te amamos!", escribió Vanessa junto a una serie de vídeos publicados en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven no pudo estar más que asombrada por el generoso e inesperado obsequio, y no pudo evitar las lágrimas. "¡No lo puedo aceptar!", exclamó incrédula. Pero rechazarlo no fue opción y Vanessa la invitó a probar su carro nuevo. Esta acción se da un día después de que la joven madre estallara contra la poderosa marca de zapatillas deportivas Nike por fabricar uno de sus diseños sin su autorización. Vanessa reveló que los tenis denominados como los zapatos Mambacita, en honor a su fallecida hija Gianna Gigi Bryant, no fueron aprobados para la venta, ya que había finiquitado el contrato con Nike. "Este es un zapato en el que yo trabajé en honor a mi hija Gianna. Se iba a llamar el modelo Mambacita, dentro de la paleta de colores de los zapatos de su papi. Yo elegí los colores en honor a su uniforme, el número 2 que ella usó en su uniforme, el estampado de adentro, [los nombres] Kobe y Gigi atrás en color oro en igual de la firma de Kobe, los detalles dentro del zapato (la mariposa, las alas, la aureola), etc", explicó a través de sus redes sociales. "El modelo Mambacita no fue aprobado para la venta….Yo no volví a firmar el contrato con Nike y decidí no vender estos zapatos. (Para empezar, los zapatos Mambacita no estaban supuestos a fabricarse)", agregó. Nike sneakers Credit: Instagram/@vanessabryant Vanessa aseguró que la compañía no ha tenido la delicadeza de enviarle muestras de los sneakers a ella o a sus hijas, por lo que le sorprende que alguien más ya presuma de su adquisición. "No sé cómo alguien más obtuvo estos zapatos que diseñé en honor a mi hija Gigi y nosotros no [los tenemos]. Espero que estos zapatos no se hayan puesto a la venta", dijo. Así mismo, pidió a sus seguidores cualquier información sobre la manera en que fueron adquiridas las emblemáticas zapatillas deportivas. Vanessa además expresó que las ganancias adquiridas estaban supuestas a beneficiar a la fundación del basquetbolista y su hija, Mambacita Sports Foundation.

