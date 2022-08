Vanessa Bryant envía emotivo mensaje a su fallecido esposo Kobe Bryant en el que sería su cumpleaños número 44 Entérate de la emotiva forma que utilizó Vanessa Bryant para recordar a su amado Kobe Bryant. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant perdió la vida cuando el helicóptero donde viajaba, junto a su hija Gianna, quien tenía 13 años, chocó en Los Ángeles, California. A más de dos años del fallecimiento del basquetbolista, su esposa Vanessa Bryant no ha podido superar la ausencia de su esposo por casi 20 años; por ello, cada vez que tiene oportunidad lo recuerda o le rinde homenaje. Ahora, la viuda aprovechó que la estrella de la NBA cumpliría años para recordarlo. "¡Feliz cumpleaños bebe! ¡Te amo y te extraño mucho! #44 Kobe Bryant", escribió Vanessa en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una imagen donde se ve al deportista muy sonriente y abrazándola. Las reacciones de los usuarios surgieron de inmediato con felicitaciones para el basquetbolista. "¡Feliz cumpleaños a la cabra!"; "Feliz cumpleaños rey Kobe"; "¡Feliz cumpleaños al único e inigualable! ¡¡¡¡¡¡Enviando toneladas de amor!!!!!!", y "¡Feliz cumpleaños Kobe! Te extrañamos", fueron algunos comentarios. Kobe Bryant, Vanessa Bryant Credit: KMazur/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aprovecharon la ocasión para enviarle elogios y muestras de apoyo a Vanessa. "Te envío todo, todo el amor"; "Enviándote amor, cariño"; "Feliz cumpleaños, Kobe Bryant. Chico, te casaste con la persona adecuada", y "Te amamos Vanessa", agregaron otros cibernautas. Kobe y Vanessa Bryant Para Vanessa Bryant la muerte de su marido e hija han sido pérdidas insuperables. Sin embargo, ha buscado seguir adelante por el bien de las tres hijas que le sobreviven, Natalia, Bianca y Capri, a quienes procreó durante su matrimonio con Kobe Bryant, y que pretende, como ha declarado en diversas ocasiones, hacerlas que siempre recuerden a su padre y hermana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Bryant envía emotivo mensaje a su fallecido esposo Kobe Bryant en el que sería su cumpleaños número 44

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.