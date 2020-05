Vanessa Bryant recuerda a su fallecida hija Gigi en el que hubiera sido su cumpleaños número 14 La viuda de Kobe Bryant recordó la sonrisa de su pequeña que falleció junto a su padre en enero y le pidió a sus fans que la recordaran con una petición muy especial. By Isis Sauceda/ Los Ángeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con un emotivo mensaje, Vanessa Bryant marcó el que hubiese sido el cumpleaños número 14 de su desaparecida pequeña Gianna Bryant y además colgó en sus redes una imagen de la adolescente mostrando su mejor atributo: su sonrisa. “Feliz 14 cumpleaños a mi dulce pequeña Gianna. Mami te ama más de lo que puede demostrar”, escribió junto a la fotografía publicada la mañana del viernes en su cuenta de Instagram. “Eres parte de mi alma para siempre. Te extraño tanto todos los días. Desearía despertar y tenerte conmigo. Extraño tu sonrisa, tus abrazos y tus risitas. Extraño todo de ti, Gigi. ¡Te amo tanto!”. La publicación recibió una lluvia de comentarios y muestras de cariño para la pequeña que perdió la vida junto a su padre, el basquetbolista Kobe Bryant, el pasado mes de enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mamá agregó una petición especial en sus redes para todos aquellos que quisieran honrar la memoria de su hija. En un segundo post, Vanessa reveló que a la pequeña atleta le gustaba usar un lazo rojo en sus fotos escolares como símbolo de amor y vida, por lo que pidió a sus seguidores usar ese color en celebración de su cumpleaños. “Gianna amaba usar un moño rojo en todas sus fotos escolares. El rojo significa amor y vida. Para conmemorar el cumpleaños de Gigi hoy, por favor consideren usar rojo, captura un acto de amabilidad o muestra cómo lo harías a la manera de Gigi, ya que ella siempre lo daba todo, en todo lo que hacía y lideraba con amabilidad”, escribió junto a una serie de fotografías mostrando una banda elástica roja, con el nombre y apodo de la pequeña. Otro honor que precedió el que hubiera sido su cumpleaños: Gigi y dos de sus compañeras de la Academia Mamba que fallecieron junto a ella fueron nombradas como seleccionadas honoríficas por la Asociación Nacional Femenil de Basquetbol. “Estoy tan orgullosa de ti Gigi”, expresó Vanessa de esa selección. Su hija falleció con Kobe y siete personas más en un accidente de helicóptero en las colinas de Calabasas, California.

Close Share options

Close View image Vanessa Bryant recuerda a su fallecida hija Gigi en el que hubiera sido su cumpleaños número 14

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.