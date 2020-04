Vanessa Bryant reaparece en televisión con un romántico mensaje de amor al fallecido deportista En medio de la crisis mundial del coronavirus, la viuda de Kobe Bryant ha conmovido a sus seguidores con esta declaración de amor en toda regla a su esposo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un momento crucial como el que se vive actualmente con la tragedia del coronavirus, leer mensajes de amor de los que ponen el bello de punta se agradece, y mucho. Vanessa Bryant nos ha deleitado con una romántica dedicatoria a Kobe Bryant, de esas que conmueven de principio a fin. La ha acompañado con un video que recopila varias imágenes del deportista fallecido. Momentos claves de su vida con los que nos emocionó a todos. “Te amo y te echo tanto de menos, papi”, ha escrito con un profundo sentimiento hacia el padre de sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que fuera jugador de Los Lakers es el nuevo miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith tal y como mostró este fin de semana el canal ESPN. Durante un Facetime con Vanessa y su hija Natalia, madre e hija solo tuvieron palabras de emoción, apoyo y felicidad sobre el hombre que más llenó sus vidas de amor. “Es un honor, un logro increíble, estamos orgullosísimas de él. Desearíamos que él estuviera aquí con nosotras para celebrarlo”, dijo su esposa con lágrimas en los ojos. A pesar del dolor por la pérdida de Kobe y Gianna, ambas se mostraron fuertes y con todas las ganas de ensalzar la figura de Kobe. Advertisement

