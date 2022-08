La emotiva reacción de Vanessa Bryant tras ganar el juicio por las macabras fotos del accidente de Kobe y Gianna Un jurado otorgó una compensación de $16 millones a Vanessa Bryant por las macabras fotos tomadas por policías y bomberos del accidente en el que perdió la vida su esposo Kobe y su hija Gianna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A más de dos años de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant y su hija Gianna, su viuda Vanessa Bryant logró una importante victoria legal en un asunto que la llevaba atormentando desde que perdió a sus seres queridos. El jueves, un jurado en Los Ángeles falló a favor de Vanessa y su codemandante, Chris Chester, en la demanda que habían interpuesto por la difusión de fotografías tomadas a los cuerpos de sus seres queridos en el lugar donde perdieron la vida al estrellarse el helicóptero que los transportaba. Vanessa no pudo evitar emocionarse al escuchar al jurado decidir que el departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el departamento de Bomberos de Los Ángeles eran culpables de haber compartido las imágenes de los fallecidos, invadiendo su privacidad y causando estrés emocional a sus familiares. El jurado ordenó al departamento de Sheriff pagar $10 millones a Vanessa y $9 millones a Chris. Mientras que el departamento de bomberos deberá pagar $6 millones a cada uno, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Bryant Vanessa Bryant a la salida del juicio | Credit: (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images) Vanessa se mantuvo con la cabeza agachada y sus manos unidas en forma de oración, mientras escuchaba que se había hecho justicia para su esposo y su pequeña hija Gianna, así como el resto de los pasajeros que perecieron aquel domingo de enero del 2020. "¡Todo por ustedes! ¡Los amo! Justicia para Kobe y Gigi", declaró en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en familia. El anuncio del veredicto coincidió con el día en que se celebra en Los Ángeles la memoria de Kobe Bryant, conocido como Mamba Day. Kobe y Vanessa Bryant Kobe perdió la vida en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna, de 13 años, y siete pasajeros más, cuando se desplazaban a un juego de baloncesto. El juicio reveló detalles horrorosos del lugar del accidente ocurrido en enero del 2020 que los agentes que llegaron al lugar de los hechos grabaron en su dispositivos digitales. Vanessa expresó su enojo sobre la falta de empatía por parte de las autoridades al manejar la situación. "Confié en ellos en que no harían estas cosas", declaró durante el juicio.

