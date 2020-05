¡Así reaccionó Vanessa Bryant a la muerte de George Floyd! En un día extraordinariamente difícil alrededor de las tensiones raciales en los Estados Unidos, la mexicana viuda del afroamericano Kobe Bryant y mamá de cuatro niñas, no quiso quedarse al margen y esto fue lo que compartió. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana está siendo muy duro en todo Estados Unidos a causa de los altercados en las calles por las tensiones raciales. El debate acerca del abuso policial del que se quejan los afroamericanos se ha visto intensificado a raíz del caso de la muerte de George Floyd después de su detención por un policía, quien ya está siendo acusado de homicidio. Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant y mamá de cuatro hijas, no podía quedarse al margen del asunto. Desde sus stories quiso mandar esta señal de apoyo a las protestas y estos fueron los mensajes que eligió para hacerlo: Image zoom Vanessa Bryant IG "No es suficiente ser una persona no racista. Ahora es el momento de ser vocalmente anti-racista". Image zoom Vanessa Bryant IG "¡Di lo que piensas!" Image zoom Vanessa Bryant IG "Si te mantienes al margen de las situaciones injustas, estás del lado del opresor". Desmond Tutu. Image zoom Vanessa Bryant IG El fin no es que no te importe el color de otra persona. El fin es poder decir: "Veo tu color y te honro por ello. Valoro lo que me brinda. Aprenderé de tus experiencias de vida. Trabajaré contra el racismo que te daña. Eres bello. Dime cómo puedo hacerlo mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta bellísima mamá que tanto está sufriendo durante este 2020, conmovió al mundo con los primeros pasitos que dió su hijita Capri, la más pequeña de las hermanas Bryant. “Mi bebé… ¡Tan orgullosa de mi Koko Bean! Capri dió hoy sus primeros pasitos desde su tía Sophie hasta mamá”, exclamó la viuda de Kobe que encuentra en sus hijas el refugio a su tristeza.

