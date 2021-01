Close

Vanessa Bryant no quiere que su hija Natalia vaya a estudiar a Nueva York ¿Nueva York? La viuda del basquetbolista Kobe Bryant revela qué universidad ha seleccionado su primogénita, pero no pierde la esperanza de que se quede en California. "Me esforzaré para mantenerla en Cali[fornia], tal y como mantuve a su papi". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant tiene muy claro dónde quiere que su su hija Natalia curse sus estudios universitarios y tratara de convencer a su primogénita de que permanezca en California a pesar de su interés de mudarse a Nueva York. "Tan linda", escribió orgullosa en su cuenta de Instagram junto a una foto de la adolescente. "La NYU [Universidad de Nueva York] es una de sus universidades preferidas. (Natalia eligió no solicitar temprano sus cinco universidades preferidas). Me esforzaré para mantenerla en Cali[fornia], tal y como mantuve a su papi". Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa presumió un par de fotografías de la joven portando sudaderas con el logotipo de sus escuelas favoritas, entre ellas la de la Universidad del Sur de California. Aclaró que su pequeña aún no ha solicitado el ingreso, pero juzgando por los emojis que acompañan la imagen, parece ser que es una de las favoritas de la mamá. Image zoom Credit: Instagram La joven cumplirá 18 años el próximo 19 de enero, su primer cumpleaños sin su papá, el legendario basquetbolista Kobe Bryant, quien perdió la vida junto a su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020.

