Vanessa Bryant conmueve las redes tras publicar un video llorando. "Pasaste el dolor más grande" La viuda de Kobe Bryant compartió un nuevo episodio de su vida que emocionó hasta las lágrimas por la fuerza y sentimiento de su contenido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Vanessa Bryant ha conmocionado a sus más de 14 millones de seguidores con un emotivo video. En él comparte una de las mejores noticias que cualquier madre puede recibir de su hijo, en este caso de Natalia. La viuda de Kobe Bryant hacía pública una grabación casera en Instagram en la que lloraba sin parar. Razones tiene de sobra. "Lágrimas de alegría. ¡Estoy tan feliz por ti Nani! Sé que tu papá está tan orgulloso de ti. ¡Yo estoy tan orgulloso de ti! Tu trabajo duro y dedicación dieron sus frutos", escribió entusiasmada. En el video se puede ver a Nani saltar de felicidad mientras su mami graba este inolvidable momento. La jovencita ha sido aceptada por la Universidad del Sur de California, todo un logro que obtuvo en medio de tanto dolor. "Pasaste el dolor más grande e inimaginable dolor y aún así saliste adelante. Ojalá papá y Gigi estuvieran aquí físicamente para celebrarlo, pero estoy segura que lo están en espíritu", concluye el mensaje. Así, entre gritos de alegría y llanto celebraron uno de los días más felices para madre e hija, momentos inolvidables que quedarán por siempre grabados en su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven de 18 años, cumplidos el pasado mes de enero, también usó sus redes sociales para dar la gran noticia y mostrar el nuevo look con gorra y sweater de la prestigiosa universidad que le espera. "Nos vemos pronto Universidad del Sur de California. ¡A por ello!", escribió. ¡Muchísimas felicidades Natalia!

