Vanessa Bryant rinde tributo a Kobe Bryant: revela la palabra en español con que la llamaba Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, estremece a la red con un nuevo post en su honor: Vanessa Bryant rinde tributo a Kobe Bryant: revela la palabra en español con que la llamaba. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vanessa Bryant, esposa del desaparecido jugador de los LA Lakers Kobe Bryant, se ha apoderado de sus redes para rendir tributo a su marido, fallecido el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero al lado de su hija Gianna, de 13 años y siete personas más. La mexicoamericana de 37 años compartió este martes con sus más de 11 millones de seguidores de Instagram una foto de su marido, sonriente y mirando a la cámara diciendo: #Mimejoramigo, #elmejorpapá. Te extraño tanto. #guapo #dulce #gracioso #bobo #adoradoesposo”. Luego completó su mensaje con un emoji de corazón rojo y reveló el dulce modo que él la llamaba en italiano y español: “Bonjourno principessa/reina.” Posteriormente compartó un clip de una entrevista que su marido concedió al programa Extra y donde él se refiere a su esposa como su mejor amiga. Sin dudas ni titubeos. También revela que sus hijas simplemente le llamaban “daddy”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente cercana a la familia Bryant reveló recientemente a People que Vanessa aún está “procesando” su nueva realidad como madre soltera de tres niñas, al mismo tiempo que intenta guardar luto por su amado marido e hija adolescente. “El impacto no se ha disipado completamente”. aseguró dicha fuente. “Ella está sumamente cansada, no ha dormido. Se preocupa por las niñas, por lo que pueda ocurrir después”. El único alivio que queda, dentro de esta terrible situación, es que Vanessa cuenta con una fuerte red de apoyo. “Ella tiene gente a su alrededor que la está ayudando: física, emocional, espiritual [y] mentalmente”, acota dicha persona. “Se ha pasado esta semana rodeada de gente que la ama y que solo quiere lo mejor para ella. Realmente se le está dando amor y cuidados. Y también a las niñas”. Advertisement

Close Share options

Close View image Vanessa Bryant rinde tributo a Kobe Bryant: revela la palabra en español con que la llamaba

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.