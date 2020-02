Vanessa Bryant conmueve al mundo al publicar este entrañable video de su bebé en pleno duelo La viuda de Kobe Bryant se aferra al amor de sus hijos para salir adelante y hacer frente a la dolorosa pérdida de su esposo y su Gianna del alma. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de su duelo tras la pérdida de su marido y su hija Gianna, Vanessa Bryant ha compartido una de sus publicaciones más conmovedoras hasta el momento. La viuda de Kobe Bryant sigue activa en redes y en esta ocasión nos ha mostrado cómo enfrenta estos difíciles momentos. A través de su perfil de Instagram nos regalaba unas preciosas imágenes de su hija pequeña, la alegría de la casa en estos momentos. La chiquitina apenas empieza a vivir y su mamá se consuela con su sonrisa, la mejor terapia de todas. Una publicación donde ha recordado a su bella Mambacita. El mensaje también nos ha llegado al corazón. “Mi Koko Bean. Es igualita a mi Gigi”, ha escrito la orgullosa mamá con motivo de los siete meses que cumple la bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo cuando se cumplen dos semanas del fallecimiento del deportista y su hija, el mundo sigue ofreciendo homenajes a los fallecidos. Esta semana el colegio de Gigi retiraba la camiseta de su equipo para dejarla enmarcada en honor a la joven. El homenaje conmemorativo a Kobe y su hija ya tiene fecha y tendrá lugar el próximo 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Staples Center. Advertisement

Close Share options

Close View image Vanessa Bryant conmueve al mundo al publicar este entrañable video de su bebé en pleno duelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.