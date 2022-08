Vanessa Bryant sorprende con un nuevo dato sobre la muerte de su esposo e hija La viuda de Kobe Bryant dio a conocer un hecho desconocido de lo que sucedió durante los días alrededor del fallecimiento de Kobe y Gianna Bryant. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes, Vanessa Bryant conmovió al mundo con un emotivo testimonio sobre el sufrimiento vivido tras la muerte inesperada en un accidente en helicóptero de su esposo Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna. Durante tres horas en la corte, la viuda del deportista expresó también con profundo dolor lo que sintió al descubrir que miembros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles y otras personas del equipo de emergencia supuestamente compartieron imágenes de Kobe, Gianna y las otras 7 víctimas del terrible accidente ocurrido en enero del 2020. "Quiero recordar a mi marido y a mi hija de la manera que siempre fueron", explicó Vanessa. "No quiero ver estas fotografías. ¡Tengo tres hijas pequeñas!", dijo refiriéndose a Capri, de 3 años, Bianka, de 5, y Natalia, de 19. Vanessa ha comenzado así esta batalla legal contra el Condado de Los Ángeles por negligencia e invasión de la privacidad en un momento así. Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: (Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images) Sobre el stand donde dio su declaración, Vanessa contó algo hasta ahora nunca hecho público. Recordó el momento en que visitó la oficina del Sheriff en Lost Hills la mañana del accidente. Allí suplicó al oficial Alex Villanueva que por favor protegiera la zona del accidente. "Si no puedes traer a mis amores de regreso, ¿podrías por favor proteger el área?", rememora haberle dicho a Villanueva en aquel entonces. Algo que no fue llevado a cabo, para su tristeza. Tres días después descubrió que las temidas fotos que nunca deseó que se hicieran, existían. "Confié en que no lo harían", continuó decepcionada, añadiendo que se enfadó mucho con el Sheriff y el departamento de bomberos por no advertirla de este hecho. Vanessa Bryant Bryant | Credit: (Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images) Vanessa acusó al personal de emergencia, el cual supuestamente fotografió al cuerpo sin vida de Gianna "aprovechándose de que su padre no estaba allí para protegerla", dijo. "Él ya estaba en la morgue", prosiguió. El cuerpo sin vida del baloncestista apareció el mismo día del accidente, mientras que el de la joven adolescente no fue hallado hasta al día siguiente en un barranco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al enterarse de esa invasión de la privacidad, Vanessa entró en pánico ante el horror de lo que esto significaba. "Nunca había tenido un ataque de pánico así", dijo ante el juez demostrando pavor ante la posible publicación de las imágenes y la idea de que sus hijas pudieran verlas algún día. Mural de Kobe y Gianna Bryant Mural de Kobe y Gianna Bryant | Credit: (Photo by Michael Tullberg/Getty Images) No es la única persona denunciando esta invasión a la intimidad, Chris Chester cuya esposa e hija también murieron en el accidente, aseguró sentir una gran ansiedad ante la posibilidad de que las fotografías pudieran filtrarse en las redes sociales. Él se ha unido a la denuncia de Vanessa para que se evite esa desgracia para las familias de las víctimas. "Como madre, todo lo que quieres hacer es proteger a tus hijos", añadió contundente Vanessa en su testimonio. Ese es su principal objetivo en medio de esta luchal lega contra quienes faltaron a la ética y la privacidad.

