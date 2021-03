¡Vanessa Bryant quiere que el juez desestime la demanda de su mamá! Poco más de un año después de la tragedia que marcó su vida para siempre, la viuda del legendario deportista enfrenta una demanda de su mamá. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre no fue fácil para Vanessa Bryant, la viuda del ídolo del baloncesto, Kobe Bryant. No solo enfrentaba las primeras Navidades sin el amor de su vida y sin su amada hija Gigi, ambos fallecidos en un terrible accidente de helicóptero en las colinas de Calabasas, California... Además, su propia madre interpuso en diciembre una demanda contra ella. En dicha demanda, Sofía Urbieta exigía a su hija una pensión para mantenerla económicamente de por vida, ya que según ella había desempeñado trabajos para la familia en el pasado que no habían sido remunerados. Todo eso después de haber acudido a un programa de televisión para sacar sus trapos sucios a relucir, algo que también fue muy doloroso sin duda para Vanessa. Ahora, según dio a conocer el portal TMZ, el equipo legal de Vanessa Bryant ha pedido al juez que desestime la demanda interpuesta por Sofía Urbieta, alegando razones de peso por las que el argumento de la misma quedaría en evidencia: las mismas palabras que usó la suegra de Kobe para pelear la manutención de sus exesposo Stephen Laine, pueden ahora volverse contra ella. Vanessa Bryant, Natalia Bryant, Gianna Bryant y Sofia Laine Image zoom Credit: John Salangsang/Invision/AP/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En aquel entonces, el exmarido de Urbieta alegó que no tenía porque pasarle la pensión, ya que los Bryant cuidaban de ella y le otorgaban apoyo económico. Ahí fue cuando la mamá de Vanessa dijo bajo juramento que cualquier cosa que hubiera recibido de ellos con anterioridad fue un regalo: "Nunca permitiría que Vanessa hiciera tal cosa. No lo he pedido, ni debo, ni ella debería estar obligada", aseguró entonces. Familia Kobe Bryant Image zoom Sofia Laine | Credit: IG Kobe Bryant La viuda de Bryant expresó claramente de nuevo que su mamá "nunca fue empleada", solo "una abuela que, a veces, ayudaba a su hija y su yerno pasando tiempo con sus nietas". Un mal trago sin duda para la viuda de Kobe, quien se enfrenta a su mamá por cuestiones económicas después de la traumática experiencia que le marcará de por vida. El juez tiene la última palabra.

