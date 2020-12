Close

Vanessa Bryant obsequia un costoso regalo a Kim Kardashian y otros amigos en honor a Kobe La viuda del basquetbolista Kobe Bryant recuerda a su esposo de una manera muy especial en esta Navidad. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant está más que lista para celebrar la Navidad junto a sus tres mujercitas, Natalia, Bianka y Capri, por primera vez sin su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna. Pero eso no significa que el fallecido basquetbolista no tendrá un lugar especial durante el festejo. Además de recordarlo en ese día de fiesta junto a sus pequeñas, Vanessa está honrando al destacado atleta con un regalo único para sus amigos. Amistades de la pareja revelaron este lunes que Vanessa les había obsequiado un codiciado par de zapatillas deportivas de colección en honor a su marido. Los tenis Nike Kobe 6 Potro “Grinch” no estarán disponibles al público hasta la Nochebuena, por lo que los receptores de los zapatos estaban más que emocionados por ser los primeros en recibirlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram En la lista de regalos estaba Kim Kardashian West, que compartió un vídeo desenvolviendo el regalo en su cuenta de Instagram. Vanessa también se aseguró de enviar un par a la matriarca de la familia, Kris Jenner. “¡OMG, gracias [Vanessa], estoy gritando!”, escribió Kris en sus historias de Instagram. “Amo mis Kobes”. Las zapatillas verde neon tiene un costo de entre $130 y $180, pero varios sitios de reventa han elevado el precio hasta más de $1,700. Image zoom Credit: Instagram La primera edición de los tenis se dio a conocer el 25 de diciembre del 2010 y según Sneakers News, las reediciones subsecuentes se mantienen apegadas a la colección original. La leyenda del basquetbol usó este estilo de tenis por primera vez cuando su equipo Los Angeles Lakers se enfrentó a Lebron James y los Miami Heat en el 2010. Desde entonces, Kobe — quien perdió la vida en un accidente aéreo en enero de este año, junto a su Gianna, de 13 años, y otras siete personas — usó estos tenis verdes con cordones rojos, para celebrar la época navideña.

