Close

Mamá de Vanessa Bryant contraataca: "Usa a las niñas para castigarme" Después de entablar una demanda para exigirle dinero a su hija, ahora esta controversial mamá contesta a las acusaciones de la viuda de Kobe. ¡Qué fuerte! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que Vanessa Bryant emitiera unas declaraciones indignada, después de conocerse que su mamá había establecido una demanda contra ella exigiendo dinero por trabajos supuestamente prestados a la familia, Sofía Laine ha compartido un comunicado en el que asegura que ella está diciendo la verdad y las acusaciones de su hija no son ciertas. “Lo primero que me gustaría decir es que no me divierte nada airear nuestros problemas familiares en público”, puede leerse en el documento compartido por el portal de TMZ. “Aunque sí puse la demanda, no hice declaraciones públicas al respecto y esperaba que la corte continuara adelante sin tanta publicidad, ya es bastante doloroso como es. Ni quería esto antes, ni lo quiero ahora”, aseguró. “Sin embargo, es la propia Vanessa quien ha logrado que esta batalla esté ahora a los ojos de todos. Todo lo que he pedido es por aquello que trabajé. A pesar de todo lo que se me prometió y todo lo que di por la familia, Vanessa ha intentado cortar todos los lazos conmigo y renegar de todos los acuerdos y obligaciones adquiridas. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia madre?”, se pregunta. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant “Estoy tan enojada y herida que no me ha quedado otra que denunciarle. Tengo casi 70 años, mi salud se está deteriorando y ¿mi propia hija me hace esto?”, reiteró. “Cuando Vanessa era jovencita, su papá biológico nos abandonó. Para sacar adelante a mis dos hijas tenía dos trabajos. Como la única proveedora, me las arreglé para pagarle a Vanessa su educación en una escuela privada. Kobe me admiraba por la forma en la que eduqué a Vanessa y esa fue una de las razones por las que él se enamoró de ella”, aseguró. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant “No puedo creer que esto esté pasando y no solo no estoy de acuerdo, también tengo el corazón roto. Es muy triste que Vanessa esté haciendo esas declaraciones que no son verdaderas, especialmente en público”, se lamentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de revalidar sus peticiones en la demanda, continuó diciendo que “espero que Vanessa deje de ponerme impedimentos para ver a mis nietas y pasar tiempo con ellas. Usa a las niñas para castigarme por exigir mis derechos”, osó decir. Image zoom Sofia Laine en familia junto a los Bryant en Thanksgiving. | Credit: IG Kobe Bryant “Aunque no tuve otra opción que demandar a Vanessa, después que todo pase, ojalá podamos volver a tener una relación amistosa como madre e hija. Al final, la verdad vencerá”, finalizó, firmando con su nombre de soltera, Sofía Urbieta. Algo que sin duda no hará más fáciles las Navidades de su hija y sus nietas, a pocas semanas de celebrarse el primer aniversario de la muerte de Kobe Bryant y Gigi. ¡Qué duro!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Mamá de Vanessa Bryant contraataca: "Usa a las niñas para castigarme"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.