¡La viuda de Kobe Bryant rompe en llanto frente al árbol de Navidad! Siempre fuerte a los ojos de sus fans y frente a sus hijas, ésta fue la sorpresa que logró quebrar a la hermosa Vanessa Bryant en Navidad y emocionarle hasta las lágrimas... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda sus dos ángeles del cielo, Kobe y Gigi, están enviando fortaleza a marchas forzadas al corazón de Vanessa Bryant, a punto de celebrarse el primer aniversario de la injusta y cruel partida de ambos, en un terrible accidente de helicóptero en el que padre e hija perecieron junto a otros amigos en Calabasas, California. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant Esta mamá coraje ha mostrado un aplomo y fortaleza insuperables durante este fatídico 2020, dejándose la piel en el camino y con el corazón roto de dolor, apareciendo serena y sonriendo a través de los meses más difíciles para abrir el camino a su primogénita, Natalia, y a las encantadoras pequeñas, Bianka y Capri. Image zoom Credit: IG Vannesa Bryant Pero que nadie piense por un segundo que el corazón de Vanessa Bryant es de piedra. Este fin de semana, la hermosa mujer que conquistó el corazón de uno de los más grandes jugadores de la historia del baloncesto, después de ser capaz de enfrentar las tragedias más demoledoras, lloró como una niña frente a un sorprendente regalo. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant De manos del genial director artístico Jeff Leeatham, famoso en el mundo entero por sus arreglos florales en algunos de los hoteles más lujosos del mundo, llegó hasta casa de los Bryant este espectacular presente, un fragante pino navideño cubierto de rosas rojas frescas en lugar de esferas y adornado con minúsculas luces. Image zoom Mientras en sus historias ella compartía admirada tanta belleza, algo en esta gran mujer se rompió y, pese a no aparecer en pantalla, podía sentirse su emoción mientras expresaba su agradecimiento. “Qué bonito”, se le escuchó decir varias veces con la voz rota por la emoción y sorbiendo sus lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de la tragedia y por si eso fuera poco, denunciada por su propia madre, acostumbrada a hacerse la fuerte por las circunstancias que le rodean, la belleza de algo tan puro y sencillo logró romper el corazón de Vanessa en mil pedazos de forma conmovedora y le inundó de inesperada ternura. Image zoom Momentos que seguro sucederán muchas veces durante el día y a escondidas, mientras que ofrece un ejemplo de superación frente a sus familiares y amigos admirable, sin duda un espíritu de lucha heredado de su esposo. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant “Un poco de amor con flores para las fiestas”, decía otra nota del afamado artista días atrás en un pequeño arreglo florar previo del mismo estilo. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant “Son maravillosas y huelen increíble”, contestaba una agradecida Vanessa. Quizá de ahí nació la idea para el gran árbol con el que este fin de semana su querido amigo logró emocionarle sobremanera.

