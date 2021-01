Close

En una sorprendente foto, la viuda de Kobe Bryant demostró que el amor de su vida venía ya escrito en su piel… ¿puedes creerlo? Por Nuria Domenech Falta muy poco para que llegue la fecha que rompió en mil pedazos y para siempre el corazón de Vanessa Bryant. El 26 de enero fue el fatídico día en que el amor de su vida, Kobe Bryant, y su segunda hija, Gianna, perdieron la vida en un desgarrador accidente de helicóptero cuando sobrevolaban las colinas de Calabasas, en California. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant Acompañada de sus tres hijas y después de superar con éxito las difíciles primeras Navidades después de tan trágicas pérdidas, la joven viuda de Kobe Bryant tiene que enfrentar ahora junto con su primogénita, Natalia, quien tiene ahora 17 años; Bianka, de 4; y Capri, de 1 año, el doloroso aniversario que sin duda removerá demasiadas emociones, tremendamente dolorosas. Image zoom Credit: IG/Natalia Bryant Muy activa en las redes, sin duda ha encontrado consuelo en las innumerables muestras de cariño que le brinda la gente, especialmente los fanáticos de su desaparecido marido, un ídolo del baloncesto alrededor del mundo, que siguen con fascinación cada paso que ella comparte y se deleitan al ver crecer a las preciosas hijas del jugador de Los Angeles Lakers. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, esta bella latina compartió en sus historias un clip mostrando emocionada un detalle que ha descubierto en su dedo pulgar, siguiendo uno de los videos de TikTok en el que se puede escuchar: "Aparentemente ahora hay una moda en TikTok que dice que en tu pulgar izquierdo tienes una inicial que se supone que es la primera letra de tu alma gemela…". Image zoom ¡Vanessa Bryant lo encontró! Y vaya que lo tiene claro… No solo puede verse en las líneas de su dedo la inicial K, también un poco menos claramente, pegada a ella, se dibuja una B, algo que conmovió a la viuda del deportista y que no dudó en compartir con sus seguidores, escribiendo con mayúsculas y entre dos corazones: "KB".

