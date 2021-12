Así incluyo Vanessa Bryant a Kobe y a Gigi en su emotiva felicitación de Navidad La viuda de Kobe Bryant no pudo dejar de incluir a su esposo y a su hija en su felicitación navideña, a punto de cumplirse dos años de la tragedia que conmovió al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant está demostrando al mundo que es posible salir de una tragedia impensable, después de perder a su esposo, el ídolo mundial de baloncesto Kobe Bryant, y a su hija Gigi, en un terrible accidente de helicóptero donde fallecieron hace casi dos años entre otras víctimas. Pero llega la Navidad y es un momento muy entrañable y especialmente difícil para todos aquellos que han perdido recientemente a sus seres queridos. La viuda de Kobe compartió hoy un hermoso retrato junto a sus hijas Natalia, Bianka y Capri Bryant para felicitar el día de Navidad a sus más de 15 millones de seguidores. Sentadas en las escaleras, mientras una feliz Bianka sujetaba una clásica corona de Navidad, las cuatro féminas eran todo sonrisas para la instantánea navideña. Vanessa Bryant, Natalia, Bianka Capri, Navidad 2021 Credit: IG Vanessa Bryant/ Presley Holloway Sin embargo, en el carrusel del Instagram de Vanessa había una segunda foto: una de sus últimas imágenes familiares que incluía a su hija y su esposo fallecidos. "Siempre unidos, nunca separados. Juntos para siempre en nuestros corazones", podía leerse bajo la imagen, con un letrero escrito en los clásicos colores de la Navidad, verde y rojo. Familia Bryant Credit: IG Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuatro días atrás, Vanessa Bryant también compartía un tierno video en el que Kobe Bryant y su hija Gigi aparecían en un partido de baloncesto en el que el carismático papá explicaba a su discípula de la cancha los pormenores del juego que estaban viendo. Padre e hija compartían un amor desmedido por el baloncesto y estaban especialmente unidos. "Mis babies", recordaba Vanessa con un aire de incredulidad todavía: "hace dos años", escribió junto a dos corazones rotos. "Mamba y Mambacita", finalizó. Duras fechas en las que Vanessa Bryant lucha por hacer feliz a sus hijas. ¡Mejor mamá imposible! Vanessa Bryant Baby2Baby 10-Year Gala Presented By Paul Mitchell - Arrivals Credit: Steve Granitz/WireImage/Getty Images ¡Feliz Navidad para esta bella y luchadora familia!

