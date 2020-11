Close

¡La hija de Kobe Bryant se burla de las Kardashians y Khloe responde! Natalia Bryant y su amiga Sabrina Ionescu imitaron a las Kardashians en sus redes... ¡Así reaccionaron ellas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natalia Bryant y su amiga Sabrina Ionescu, con quien ya la hemos visto en sus redes en anteriores ocasiones, compartieron un simpático video que hizo las delicias de los fans de la hija de Kobe Bryant. Como si de las mismas Kardashians se tratara, las dos amigas compartieron escena del famoso reality show. Mientras que Sabrina comenzó imitando a Kylie Jenner con su célebre frase en la que cuenta que está a punto de emborracharse, la primogénita de Vanessa Bryant contesta como si fuera Kourtney. El video, que supera ya el millón de vistos, hizo reir a carcajas a otra de las Kardashians, la bella Khloe, quien no dudó en comentar sobre el muro de Natalia añadiendo una sucesión de smileys. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque si algo llamó la atención entre sus seguidores, fue la camiseta que llevaba la joven Bryant con la imagen de su padre, el ídolo del baloncesto. “Me encanta tu t-shirt”, fue un coro común entre los cientos de comentarios bajo el clip. La última vez que Natalia compartió otro video con su amiga, en él también apareció su mamá.La viuda de Kobe bailó junto a su hija y su amiga… ¡haciendo twerking!, en un video que rompió también las redes de Vanessa. “Es la falda de volantes”, decía una sonriente Vanessa Bryant, ya que dominaba el asunto mejor que sus dos compañeras de video. “Es por hacer reír a mi mamá”, escribía bajo el clip la dulce Natalia. El próximo enero se cumplirá un año del fatídico accidente en el que Kobe Bryant y su hija Gigi perdían la vida. Un antes y un después para esta familia tan querida alrededor del mundo.

