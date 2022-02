Vanessa Bryant y su hija Natalia sufren una dolorosa pérdida: "Gracias por siempre cuidarnos" Devastadas, madre e hija mandan emotivos mensajes a su compañero más leal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant and daughter Natalia at Universal Pictures "F9" World Premiere Credit: Getty Images / Rich Fury Vanessa Bryant y sus hijas están pasando por un momento difícil tras la pérdida de su compañerito de vida. La exesposa de la estrella del baloncesto Kobe Bryant reveló a través de sus redes sociales que tuvo que decirle adiós para siempre a su querida mascota Crucio, un precioso perro labrador y mascota de la familia desde hace once años. "Te amamos Crucio. Gracias por todo mi dulce chico. Gracias por siempre cuidarnos. Te vamos a extrañar", escribió Vanessa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje estuvo acompañado de varias imágenes donde vemos al canino posando para el lente de la empresaria. muere el perro de Vanessa Bryant de luto Credit: Vanessa Bryant IG muere el perro de Vanessa Bryant de luto Credit: Vanessa Bryant IG muere el perro de Vanessa Bryant de luto Credit: Vanessa Bryant IG Su hija Natalia también compartió un sentido mensaje para despedirse de Curcio. "La verdad es que estoy corta de palabras pero Curcio fue el mejor perro que una persona pudo haber tenido. Era hermoso, cariñoso, generoso y valiente. Te voy a extrañar". Natalia Bryant muere su perro de luto Credit: Natalia Bryant IG Natalia Bryant muere su perro de luto Credit: Natalia Bryant IG Natalia Bryant muere su perro de luto Credit: Natalia Bryant IG La muerte de la mascota se da semanas después de que el perrito se encargara de consolar a la viuda de Kobe lamiendo sus lágrimas, después de que ella recibiera otro duro golpe. El clip de su peludita compañía, sin separarse de ella en los momentos de más nostalgia y dolor, fue compartido por Vanessa en su cuenta de Instagram y conmovió profundamente a sus más de quince millones de seguidores, días después de que un juez federal denegara la petición del condado de Los Ángeles para realizar un juicio sumario en la demanda que interpuso Vanessa Bryant por invasión de privacidad, tras circular fotos ilegales de los restos de su esposo y su hija fallecidos, por lo que ahora enfrentará un juicio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Bryant y su hija Natalia sufren una dolorosa pérdida: "Gracias por siempre cuidarnos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.