Vanessa Bryant gana el juicio contra los que fotografiaron el cuerpo sin vida de Kobe Bryant Culmina así un proceso que arrancó el 10 de agosto y en el que se revelaron datos escalofriantes sobre lo sucedido y el gran dolor de sus víctimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 10 de agosto comenzaba un juicio que volvería a remover los más dolorosos sentimientos de Vanessa Bryant y su familia al tener que rememorar lo sucedido tras la muerte de su esposo e hija Kobe y Gianna Bryant. El sufrimiento de tener que pasar por ahí de nuevo ha tenido sus frutos. La viuda del deportista y Chris Chester, esposo y padre de otras dos personas también fallecidas en el accidente de helicóptero, recibirán $31 millones, 16 de los cuales son para la familia Bryant. Así lo ha dictaminado un jurado de Los Ángeles. El veredicto final fue compartido este miércoles encontrando al Departamento del Sheriff del condado de esta ciudad y al de Bomberos culpables por compartir fotos de los cuerpos de Bryant y los familiares de Chris, invadiendo así su privacidad y causando una gran angustia emocional. Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images) El jurado ordenó al LASD pagar a Vanessa $10 millones y $9 millones a Chris. Mientras que al LAFD les solicitaron darles $6 million a cada uno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Mientras los abogados de Vanessa y Chris no dieron declaraciones al término del juicio, Mira Hashmall, socia del bufete de abogados Miller y defensora de la otra parte, agradeció al jurado por su trabajo "Aunque estamos en desacuerdo con el dictámen del jurado, creemos que la cantidad monetaria requerida muestra que los miembros del jurado no creyeron las evidencias mostradas y por las que solicitaban $75 millones por la angustia emocional causada", dijo Hashmall en un comunicado a PEOPLE. "Igual esperamos que las familias de Bryant y Chester continúen sanando el dolor por sus pérdidas". Vanessa Bryant Vanessa Bryant a la salida del juicio | Credit: (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images) La decisión del juez llega el mismo día en que se conmemora el Día de Kobe Bryant, más conocido como el Mamba Day, por parte de Los Angeles Lakers.

